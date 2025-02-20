Полицейские Бурятии делят кров с питоном и драконом

Сегодня стало известно, что у представителей полиции города Улан-Удэ живут весьма необычные домашние питомцы. Специалист Управления по работе с личным составом МВД Бурятии Яна Алексеева приручила королевского питона, а замначальника УРЛС МВД Анна Дылыкова – водяного дракона аксолотля. Этими подробностями поделились в группе полиции республики в связи с тем, что сегодня отмечается международный день любви к своим питомцам.

Королевский питон Боня неприхотлив в уходе и кормлении, питается живыми мышами, после чего сразу засыпает.

- Боня любит общаться с людьми, ведет себя спокойно и доброжелательно. Никакой опасности она не несет и абсолютно не ядовита. Змейка очень тактильна и любит, когда ее прижимают к себе, - рассказала Яна, считая, что в этом году живой символ 2025 года ей точно принесет удачу.

А вот в семье заместителя начальника УРЛС МВД Бурятии Анны Дылыковой живет улыбающийся водяной дракон аксолотль.

- Аксолотли являются хищниками и любят холодную воду, поэтому не все аквариумные питомцы смогут с ним ужиться. Например, нельзя заселять в воду мелких рыб, которых водяной дракон тут же съест, - рассказала Анна.

Однако водяной дракон всегда рад видеть свою хозяйку, чему способствует его необычный рот, напоминающий широкую улыбку.

Фото: loon.site и полиция РБ