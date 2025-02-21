Юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили Норбоеву Доржи Гармаевичу

В Улан-Удэ вручают юбилейные медали к 80-летию Великой Победы. Доржи Гармаевичу Норбоеву награду вручил глава администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

Ему 97 лет и несмотря на почтенный возраст, сохранил отменное чувство юмора. Доржи Гармаевич живет вместе с женой и дочерью, у него две внучки и восемь правнуков.

Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 14 лет. Мужчины ушли на фронт, и он пошел работать в колхоз «Большевик» Закаменского района.

В декабре 1944 года, когда страна нуждалась в каждом бойце, Доржи Гармаевича призвали в Красную Армию. Он принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте, сражаясь за освобождение Маньчжурии от японских захватчиков. За проявленное мужество и героизм Доржи Гармаевич был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией». Завершил службу в звании младшего сержанта.

- Наши ветераны — настоящие герои, чей жизненный путь служит примером для нас и будущих поколений. Выражаем глубокую благодарность всем ветеранам за их вклад в Победу и желаем здоровья и долгих лет жизни, - поблагодарили ветеранов в администрации города.

До 1 апреля 712 ветеранов Улан-Удэ получат юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Это 12 участников Великой Отечественной войны, 692 труженика тыла, два жителя блокадного Ленинграда и шесть несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Фото: администрация Улан-Удэ