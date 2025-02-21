Общество 21.02.2025 в 09:46

Юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили Норбоеву Доржи Гармаевичу

Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 14 лет
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили Норбоеву Доржи Гармаевичу

В Улан-Удэ вручают юбилейные медали к 80-летию Великой Победы. Доржи Гармаевичу Норбоеву награду вручил глава администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

Ему 97 лет и несмотря на почтенный возраст, сохранил отменное чувство юмора. Доржи Гармаевич живет вместе с женой и дочерью, у него две внучки и восемь правнуков.

Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 14 лет. Мужчины ушли на фронт, и он пошел работать в колхоз «Большевик» Закаменского района.

В декабре 1944 года, когда страна нуждалась в каждом бойце, Доржи Гармаевича призвали в Красную Армию. Он принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте, сражаясь за освобождение Маньчжурии от японских захватчиков. За проявленное мужество и героизм Доржи Гармаевич был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией». Завершил службу в звании младшего сержанта.

- Наши ветераны — настоящие герои, чей жизненный путь служит примером для нас и будущих поколений. Выражаем глубокую благодарность всем ветеранам за их вклад в Победу и желаем здоровья и долгих лет жизни, - поблагодарили ветеранов в администрации города.

До 1 апреля 712 ветеранов Улан-Удэ получат юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Это 12 участников Великой Отечественной войны, 692 труженика тыла, два жителя блокадного Ленинграда и шесть несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

Теги
ВОВ ветераны Бурятия

Все новости

Монголы заняли полмиллиарда долларов
21.02.2025 в 10:04
В Бурятии найденную в угольном вагоне кошку приютил полицейский
21.02.2025 в 09:56
Юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили Норбоеву Доржи Гармаевичу
21.02.2025 в 09:46
В Бурятии пассажира поезда ударили ножом
21.02.2025 в 09:41
В Улан-Удэ пропал 12-летний ребенок
21.02.2025 в 09:30
Доверенность на ребенка
21.02.2025 в 09:00
Инфляцию в Бурятии затормозит перезагрузка
21.02.2025 в 06:00
Улан-удэнца обокрали в отделении банка
20.02.2025 в 17:48
Житель Бурятии пытался заживо сжечь хозяина торгового центра
20.02.2025 в 17:41
В Бурятии создано отделение «Российского экологического общества»
20.02.2025 в 17:18
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Монголы заняли полмиллиарда долларов
Западные банки охотно кредитуют растущую экономику страны
21.02.2025 в 10:04
В Бурятии найденную в угольном вагоне кошку приютил полицейский
Истощенное животное идет на поправку и уже перестало бояться людей
21.02.2025 в 09:56
Доверенность на ребенка
Когда может пригодиться?
21.02.2025 в 09:00
Инфляцию в Бурятии затормозит перезагрузка
В республике надеются на снижение цен на импортные товары и услуги от дружбы с США
21.02.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru