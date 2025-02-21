Общество 21.02.2025 в 09:56
В Бурятии найденную в угольном вагоне кошку приютил полицейский
Истощенное животное идет на поправку и уже перестало бояться людей
Текст: Андрей Константинов
В транспортной полиции рассказали о судьбе кошки, которую нашли внутри рюкзака в вагоне с углем. Напомним, необычный случай произошёл в Улан-Удэ еще в середине января.
Оказалось, внутри сумки сидела испуганная и истощенная кошка. Судя по состоянию, проехала не одну сотню километров. Вагон следовал из Кузбасса в направлении Дальнего Востока. Несчастное животное доставили в ветеринарную клинку, где обследовали и оказали необходимую помощь.
Дальнейшая судьба животного сложилась благополучно. Кошку забрал к себе полицейский первого отделения ППСП Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте Сергей Писанюк.
Такому прибавлению в семье полицейского рады. Вместе придумали имя пушистой - назвали Найдёной. Мохнатая пассажирка уже обжилась в доме, прошла курс лечения, отрастила новую пушистую шерстку, перестала бояться людей, а особенно ласково относится к хозяину, словно в благодарность за спасение.
Фото: транспортная полиция
Тогда в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что в одном из грузовых вагонов с углем обнаружен подозрительный рюкзак. Согласно регламенту, железнодорожники тут же отцепили его от основного состава. На место незамедлительно прибыли полицейские и кинолог со служебной собакой. В ходе проверки следов взрывчатки пес не обнаружил, однако проявил большой интерес к рюкзаку.
Оказалось, внутри сумки сидела испуганная и истощенная кошка. Судя по состоянию, проехала не одну сотню километров. Вагон следовал из Кузбасса в направлении Дальнего Востока. Несчастное животное доставили в ветеринарную клинку, где обследовали и оказали необходимую помощь.
Дальнейшая судьба животного сложилась благополучно. Кошку забрал к себе полицейский первого отделения ППСП Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте Сергей Писанюк.
- Увидел кошку, подумал и решил забрать к себе домой, надо же спасть! Я сперва решил, что это вообще котёнок – перепуганное животное было маленькое. Но потом в ветеринарной клинике сказали, что кошка уже взрослая – ей лет 7-9. Сейчас она приходит в себя, отсыпается, хорошо питается, принимает лекарства. Отдыхает, словом, ей же надо успокоиться, - рассказал полицейский.
Такому прибавлению в семье полицейского рады. Вместе придумали имя пушистой - назвали Найдёной. Мохнатая пассажирка уже обжилась в доме, прошла курс лечения, отрастила новую пушистую шерстку, перестала бояться людей, а особенно ласково относится к хозяину, словно в благодарность за спасение.
Фото: транспортная полиция
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