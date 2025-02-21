В Бурятии найденную в угольном вагоне кошку приютил полицейский

Тогда в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что в одном из грузовых вагонов с углем обнаружен подозрительный рюкзак. Согласно регламенту, железнодорожники тут же отцепили его от основного состава. На место незамедлительно прибыли полицейские и кинолог со служебной собакой. В ходе проверки следов взрывчатки пес не обнаружил, однако проявил большой интерес к рюкзаку.







- Увидел кошку, подумал и решил забрать к себе домой, надо же спасть! Я сперва решил, что это вообще котёнок – перепуганное животное было маленькое. Но потом в ветеринарной клинике сказали, что кошка уже взрослая – ей лет 7-9. Сейчас она приходит в себя, отсыпается, хорошо питается, принимает лекарства. Отдыхает, словом, ей же надо успокоиться, - рассказал полицейский.



