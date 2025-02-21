Монголы заняли полмиллиарда долларов

Правительство Монголии выпустило пятилетние облигации на сумму 500 млн долларов США с процентной ставкой 6,6% в рамках проекта «Century IV» и запустило их в обращение на международных финансовых рынках.Заявки на покупку облигаций превысили заявленный объем в 8,2 раза, достигнув 4,1 млрд долларов США. В результате риск по облигациям снизился до 2,27 процента, что создало возможность устанавливать процентные ставки по облигациям ниже, чем процентные ставки на вторичном рынке. Об этом сообщило агентство «Монцамэ».Кроме того, долг был реструктурирован путем продажи облигаций «Century IV» и обратного выкупа облигаций «Nomad» и «Century-2» со сроком погашения в следующем году. Улучшив таким образом долговую стабильность, стало возможным погасить оставшиеся платежи по облигациям «Nomad», не обременяя бюджет и экономику.Министерство финансов Монголии сообщило, что это важный шаг на пути к сокращению внешнего долга, дальнейшему повышению кредитного рейтинга страны и, тем самым, обеспечению макроэкономической стабильности.