Общество 21.02.2025 в 10:50

Сегодня в Улан-Удэ пройдет акция «Поем Защитникам Отечества»

Мероприятие состоится 21 февраля в 13.30 в ТРЦ «Форум»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня в Улан-Удэ пройдет акция «Поем Защитникам Отечества»

21 февраля в 13:30 в ТРЦ «Форум» пройдет патриотическая акция, посвященная празднованию Дня защитника Отечества (возрастное ограничение 0+).

Участниками акции станут глава республики Бурятия Алексей Цыденов, участники специальной военной операции, молодежные организации, студенческие объединения, жители и гости столицы.

Для жителей прозвучит живое исполнение гимна России от хора Бурятского республиканского колледжа. Также выступят солистка ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир» — Яна Кислицына, актер Бурятского государственного академического театра драмы им. Х. Намсараева — Цырен Батоцыренов, солист Бурятской государственной филармонии - Тимур Болотов, вокальный ансамбль «Талисман» Бурятского республиканского педагогического колледжа и хореографический ансамбль «Талын сэсэг» Бурятского республиканского педагогического колледжа.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Молодежный центр Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

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