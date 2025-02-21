В Бурятии простились с бойцом, погибшим на СВО

В селе Поселье состоялось прощание с Будаевым Эрдэни Хэшэгтоевичем, погибшим в ходе специальной военной операции, сообщает администрация Иволгинского района.

Будаев Эрдэни Хэшэгтоевич родился 1 марта 2001 года в селе Енгорбой Закаменского района. С первого по шестой класс он учился в Енгорбойской средней школе. Затем переехал в Иволгинский район, окончил 9 классов в школе №54 г. Улан-Удэ.

После школы Эрдэни Будаев поступил в Колледж традиционных искусств народов Забайкалья. С 2021 по 2022 год проходил военную службу в Северобайкальске.

В сентябре 2023 года Эрдэни Хэшэгтоевич подписал контракт и отправился участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Во время выполнения боевых задач он проявил мужество и храбрость, за что его боевые товарищи отзывались о нём как о честном и отзывчивом человеке, всегда готовом прийти на помощь как своим сослуживцам, так и любому другому нуждающемуся.

Во время службы Эрдэни Хэшэгтоевич получил звание младшего сержанта и был назначен командиром отделения.

27 января 2025 года он погиб в ходе выполнения боевых задач. Родные и близкие, друзья вспоминают Эрдэни Хэшэгтоевича как заботливого сына, отзывчивого и доброжелательного человека. Для своей мамы он навсегда останется добрым и любящим сыном.

У Эрдэни Хэшэгтоевича остались мама Оюна Александровна, брат и дочка.

Слова поддержки от имени главы и правительства РБ выразил Владислав Сулаев:

«Несмотря на молодой возраст, Эрдэни Хэшэгтоевич достойно выполнял свой воинский долг, до конца оставался верным присяге. Его мужество, героизм навсегда останутся в сердцах близких людей и в памяти всей благодарной России. Позвольте выразить искренние соболезнования. Пусть родная бурятская земля будет мягкой постелью для нашего воина. Вечная память!»

Со словами поддержки обратился заместитель главы Иволгинского района Владимир Вахрунов:

«Дорогие близкие, родные погибшего, выражаю искренние соболезнования. Эрдэни Хэшэгтоевич ценой своей жизни ускорил нашу победу. Человек жив, пока жива память. Мы будем всегда помнить нашего героя. Спи спокойно, воин. Пусть земля Иволги будет пухом, а небо Бурятии - одеялом!»

Слова соболезнования выразил командир отделения, старший сержант Александр Авдеев:

«Сегодня в скорбный день мы провожаем в последний путь нашего боевого товарища, который с честью защищал нашу родину и отдал свою жизнь. Скорбим, помним, любим. Вечная память!»

Память героя почтили минутой молчания.

Фото: администрация Иволгинского района