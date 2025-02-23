В Улан-Удэ начали орудовать агрегаторщики

Росстат несколько лет назад опубликовал довольно занятный сборник. В нем подробно описывались основные показатели, характеризующие как социально-экономическое развитие российского населения, так и уровень его жизни. Оказалось, что под конец 2022 года на 100 домохозяйств приходилось как минимум 175 телевизоров, 144 холодильника, 103 стиральных и 19 посудомоечных машин, 102 пылесоса, 90 микроволновок, 82 портативных и 47 персональных компьютеров. Все это бытовая техника, которая периодически может ломаться.Возможно, вы или кто-то из ваших знакомых сталкивались с такой ситуацией: старенькая стиралка вдруг начала барахлить, попытка починить самостоятельно не увенчалась успехом, и не оставалось ничего другого, кроме как вызвать мастера на дом. Он приехал, что-то там подкрутил, а в конце озвучил сумму, почти равную стоимости новой машинки.- Таких мастеров мы между собой зовем «агрегаторщиками». Все дело в том, что они рекламируются через агрегаторы объявлений. То бишь через сайты, которые собирают и объединяют предложения по продаже товаров или услуг. По крайней мере это их основной вид продвижения, - рассказывает улан-удэнский специалист по ремонту бытовой техники Роман. - Однако подобные объявления можно встретить и в групповых чатах различных мессенджеров или на информационных стендах близ подъездов. Отличаются они зачастую лаконичными фразами по типу «приеду и починю за десять минут».Роман – один из опытнейших мастеров по ремонту бытовой и профессиональной техники в Улан-Удэ. Он неоднократно сотрудничал с крупными организациями и предприятиями нашего города.- Семейный бизнес формировался у нас постепенно. Сначала мы сами ездили по городу и закупали необходимые для ремонта запчасти, но со временем стали приобретать их напрямую у поставщиков. То есть непосредственно у производителей (заводов), - вспоминает молодой человек. – Покупка запчастей исключительно в магазинах может обернуться тем, что какая-то деталь попадается бракованной. Ведь перед продавцами стоит единственная задача - продать. А перед заводскими поставщиками - сделать качественный товар и выполнить перед покупателем гарантийные обязательства. Мы настроены так же. К слову, это еще один способ нашей борьбы с агрегаторщиками и выигрышное позиционирование себя на местном рынке услуг. Поскольку из-за прямых поставок у нас и цена ремонта ниже, чем у других мастеров.Со слов нашего собеседника, агрегаторщики в первую очередь отличаются баснословным завышением цен.- Насколько я знаю, агрегаторщики делают так: приезжают на заявку, проводят диагностику техники, говорят, допустим, что в стиральной машинке сломался двигатель, берут предоплату порядка 7 000 рублей и уезжают, - продолжает наш разговор Роман. - Находят двигатель, сверху покупают еще несколько дорогих деталей, которые даже заменять не нужно было, возвращаются и ставят людей перед ценовым фактом. В итоге «замена двигателя» неожиданно оборачивается расходом в 20 000 - 25 000 рублей. Если добавить к этой сумме еще немного, то можно приобрести новую стиральную машинку.Подобные случаи сегодня не редкость. Роман лично сталкивался с подобным, когда приезжал на заявку и переделывал работу за сомнительными мастерами. Копилку горького опыта пополнила одна горожанка, фактически обманутая на кругленькую сумму.- До меня к ней приезжал какой-то мастер по объявлению и поменял в стиральной машинке резинку. Ремонт обошелся ей в 15 000 рублей, хотя мы ремонтируем аналогичные случаи всего за 5 000 - 6 000 рублей, - констатирует он. - С одним агрегаторщиком я разговаривал лично. Он как-то раз приезжал в наш сервисный центр, чтобы приобрести некоторые запчасти. Парень работал в тандеме с распространителями рекламы. Деньги делили пополам. Подобных ему сейчас очень много. Они зачастую приезжают из других городов: Томска, Новокузнецка, Иркутска. Следовательно, это передвижение на автобусах, поездах, самолетах. Вот и пытаются отбить цену.Главная проблема кроется в том, что мастеров-агрегаторщиков не проверяют на знания. То есть они могут быть попросту не обучены.- Один мой коллега работал на заявке и столкнулся с тем, что предыдущий псевдоспециалист поменял датчики, которые менять не нужно было. Деньги экс-мастер взял, а проблема-то у хозяйки осталась. Пришлось переделывать, - вспоминает Роман.Напомним, «Номер один» неоднократно рассказывал в своих материалах о том, как горе-мастера обманывают доверчивых улан-удэнцев. Люди обращаются за услугой к одному профессионалу, а на деле к ним приезжает совершенно другой человек. Про одну из таких историй мы недавно писали: у девушки сломалась стиральная машина, ремонтировать ее приехали двое парней. По телефону ей озвучили стоимость в районе 3 000 рублей, а на месте насчитали 11 500 рублей.Не согласившись на такую сумму, девушка продолжила поиски ремонтника. В итоге ей повезло - мастер приехал, отремонтировал, техника заработала… а главное, он взял всего 2 800 рублей.Другой же улан-удэнец наткнулся на яркого представителя агрегаторщика годом ранее. Мужчина зашел на сайт объявлений, чтобы отыскать опытного сантехника, но по итогу нарвался на кучу проблем.- Объявление достаточно хорошо составлено, и отзывов под ним было много. Все в духе: «мастер пришел, все сделал быстро, взял недорого, мы довольны». Фотопортрет парня очень понравился, видно было, что он непьющий. Стоял на фотографии в униформе сантехника - все, как положено. Я набрал номер, спросил указанного в объявлении Алексея, на что мне ответил мужчина, мол, мастера скоро вышлем, назовите свой адрес. Я спрашиваю: «Какого мастера, разве не будете чинить вы сами, Алексей?». На что он мне ответили: «Нет, я сейчас занят. Вместо меня приедет напарник». Конечно, появился неприятный осадок, но что делать? Стал ждать обещанного мастера, - делился ранее обратившийся в нашу редакцию горожанин.Напарник действительно вскоре приехал. Им оказался неопрятно одетый пожилой мужчина с запахом перегара.- Это еще полбеды. Мне нужно было всего-то заменить раковину в ванной и сделать там кое-что по мелочи. Но мастер занимался этим порядка пяти часов. Ковырялся, пыхтел, высказывал недовольство «плохими трубами», ничего толком не объясняя, - рассказал нам тогда мужчина. - В конце концов, мне это стало надоедать, я начал спрашивать, почему так долго идет работа. В ответ молчание. По итогу раковину установил, но потом всплыл ряд недостатков. Пришлось снова звонить, возвращать его, чтобы устранял брак. Попытался позвонить и Алексею, чтобы высказать свои претензии, но тот уже не брал трубку.В интернете мужчина увидел множество сообщений от таких же, как он, пострадавших. И понял, почему ему так и не удалось увидеть вживую того самого положительного со всех сторон Алексея.Подобные прецеденты, безусловно, бросают тень на деятельность добросовестных мастеров. Во-первых, горожане начинают меньше обращаться за оказанием услуг по ремонту. Во-вторых, проявляют скептицизм и недоверие во время выездов мастера на дом.- Смотрят презрительным взглядом, прямо сверлят. Город же у нас маленький. Грубо говоря, все друг друга знают. Если один человек нарвался на агрегаторщика и поделился своим неудачным опытом, то другие тоже начинают звонить нам с опаской. На качество выполнения нашей работы это никак не влияет, но просто по-человечески неприятно, - отмечает специалист.Распознать агрегаторщика оказалось довольно легко. Мы провели собственный эксперимент и зашли на самую популярную страницу интернет-объявлений. Первым нам попался мастер Иван. Предоставляет он свои услуги по «ремонту стиральных и посудомоечных машин на дому» в городе Улан-Удэ. Однако молодой человек, судя по остальным активным объявлениям в его профиле, также успевает подрабатывать на территориях Хабаровского, Алтайского края, Республики Татарстан, в Крыму, Ленинградской, Новгородской, Владимирской и Московской областях. Цена фиксированная - от 600 рублей за услугу.- В таких случаях по ту сторону экрана сидит даже не мастер, а рекламщик, который передает наемным сотрудникам заявки по городам, - объясняет Роман.Агрегаторы - это не только стиральные машинки или сантехника, но еще и телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновки, компьютеры. Как ни крути, но бытовая техника все равно ломается. Больше всего от рук сомнительных мастеров страдают люди пожилого возраста, которые не могут зайти в интернет и перепроверить информацию.Найти хорошего мастера непросто, но все же возможно.- Нет ничего лучше, чем спросить у знакомого, который уже что-то ремонтировал. Сарафанное радио - это золотая жила любого добропорядочного мастера, - подытоживает улан-удэнский специалист по ремонту бытовой техники Роман. - Один человек может порекомендовать меня как минимум еще пятерым, особенно если я не буду загибать цену. Это давно уже на практике все проверено. Как-то раз мне довелось помочь с ремонтом одной бабушке. Денег взял немного, чисто символически. Так она меня по итогу добавила в разные чаты и группы Иволгинского района. И мы всем нашим сервисным центром туда еще месяц чуть ли не каждый день ездили. Получается, и заработали, и клиентскую базу пополнили, и гражданам помогли.