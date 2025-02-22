Кому отвечает флейта

Флейтистка мечтает, чтобы духовые инструменты стали в Бурятии более популярными.







Флейта или любой другой инструмент будет звучать так, как вы это себе представляете. И, чтобы научиться извлекать из инструмента то, что хочешь, надо прежде всего представлять себе эталон этого звучания, чтобы потом постараться его воспроизвести.





Недавно в Улан-Удэ прошел фестиваль «Созвездие молодых», очередной раз собравший на одной сцене молодых и талантливых музыкантов Бурятии – студентов и выпускников разных консерваторий страны. Яркой звездой праздника музыки стала Софья Алексеева – девушка, профессионально играющая на флейте целых 20 лет. В этом году у нее состоялся необычный сольный концерт - в Художественном музее среди картин.Софье Алексеевой 27 лет, из них 20 лет она играет на флейте. Сейчас молодой музыкант работает преподавателем в Колледже искусств им. П. И. Чайковского, который ранее сама окончила после среднеобразовательной школы. Затем девушка поступила по целевому набору в Казанскую государственную консерваторию им. Н. Г. Жиганова.- От родителей мне достались хороший музыкальный слух и музыкальная память. Моя мама отдала меня на занятия по скрипке к замечательному педагогу Ирине Кравцовой. Но по какой-то причине скрипка мне сразу не понравилась, и я не хотела заниматься на этом инструменте. Хотя родители специально купили мне новую качественную скрипку. Но даже после года обучения желание играть на ней так и не появилось, - вспоминает Софья Алексеева. – Вскоре мама подарила мне компьютерную игру, которая называлась, как и опера Моцарта, «Волшебная флейта». Так я впервые услышала звук флейты, и он мне очень понравился. И именно в тот учебный год к нам в Улан-Удэ приехала мой первый преподаватель по флейте Тунгалаг Баянжав, которая дала мне все необходимые знания. С ней мы провели очень много времени: она обучала меня и в музыкальной школе, и в колледже.Если смотреть на флейту в оркестре, можно сказать, что она занимает следующее по значимости место после первой скрипки. Флейта издает самые высокие звуки, и у нее очень красочный, неповторимый, запоминающийся тембр. Если вы слушали флейту хотя бы один раз, то потом вряд ли спутаете ее с другими духовыми инструментами. Флейта передает эмоции исполнителя: то, что у него на душе, то он и доносит до слушателя.Флейта и скрипка – виртуозны, и именно им чаще всего доверяют вести мелодическую линию, делится Софья.Поскольку флейта относится к группе духовых инструментов, то, соответственно, часто возникает вопрос о дыхании. Мы не могли не спросить про объем легких, про умение флейтиста задерживать дыхание.- Конечно, для любого духовика постановка и развитие дыхательного аппарата - пункт номер один, ведь это основа нашей игры на инструменте. Без хорошего вдоха нет и качественного, равномерного выдоха. Поэтому для меня и, я думаю, для других духовиков тоже важно поддерживать физическую форму. Бассейн, дыхательные упражнения - это для нас просто жизненно необходимо, - утверждает опытная флейтистка. – В свободное от работы время занимаюсь спортом. Регулярно посещаю тренажерный зал, занимаюсь большим теннисом. Учу иностранные языки: английский, немецкий. Благодаря родителям, которые очень хотели, чтобы мы со старшим братом были разносторонними людьми, мы с детства ходили на большой теннис, фитнес, плавание, изучали иностранные языки и, конечно, посещали музыкальную школу. Мой брат очень хорошо играет в шахматы.- На четвертом курсе колледжа учащиеся всегда интересуются, кто и куда собирается поступать. Я даже не знала, куда конкретно поступать, но однажды увидела листовку для желающих поступать в Казанскую государственную консерваторию им. Н. Г. Жиганова. Мне стало интересно, поскольку консерватория находится в другом регионе, где совсем иная культура, традиции и преобладает другая религия, - рассказывает музыкант. - Поступление - это всегда стресс и волнение. Я очень волновалась, несмотря на то, что мне предложили целевое обучение от колледжа искусств.Когда абитуриент поступает в творческий вуз, то самый важный экзамен – это специальность, то есть исполнение произведений на своем инструменте.- Моей ошибкой было то, что я всего лишь один раз съездила на консультацию в Казань, и поэтому не совсем понимала, какой уровень флейтистов в других городах. Как правило, в более крупных городах флейтисты, конечно, намного сильнее, опытнее. По специальности я получила средний балл, что меня, конечно, очень огорчило. Зато по теории музыки у меня никогда не было проблем, поэтому я получила высший балл, и на вступительных испытаниях меня даже спросили, откуда я с такими знаниями приехала, - вспоминает о своем поступлении флейтистка.Софья утверждает, что в Казани очень сильные флейтисты. На первом курсе ей казалось, что она не дотягивает до их уровня. Но, к счастью, девушка попала в класс преподавателя, которая ее поддержала и раскрыла для нее новые возможности.- Она стала для меня родной за эти пять лет обучения. Я очень рада знакомству с таким человеком, мне вообще очень повезло с преподавателями в консерватории, - говорит наша собеседница.Но, несмотря на то, что Софье Казань очень понравилась, она вернулась в Улан-Удэ.- В Казани очень насыщенная музыкальная жизнь, постоянно проходят концерты, фестивали. Там я приобрела много друзей, полезных знакомств. Помимо музыки меня заинтересовала фотография, и я попробовала себя в качестве модели. Это был, конечно, интересный опыт. Но, поскольку училась по программе целевого обучения, я должна была вернуться в Улан-Удэ, о чем вовсе не жалею. В Казань сейчас летают прямые рейсы, так что у меня есть возможность навещать моих друзей и дорогого мне педагога, - отвечает на вопрос о возвращении в Бурятию выпускница Казанской консерватории.На вопрос об ожиданиях и реальности по возвращении в родной город Софья ответила, что на самом деле она даже не знала, чего можно ожидать от работы в Улан-Удэ. В первый год работы у нее было совсем мало учеников. Зато сейчас уже целый класс флейтистов и в музыкальной школе, и в колледже. Ее радует, что все больше школьников приходят поступать в музыкальный колледж.- Когда я уезжала из Казани, мои друзья спрашивали меня о жизни в Улан-Удэ, какие зарплаты в творческой сфере, какие есть возможности для музыкантов. Я знала, что меня ждут в колледже искусств, здесь меня уже обеспечили всем необходимым. Первые два года после окончания вуза я работала параллельно в театре оперы и балета. Но сейчас там не работаю из-за большой занятости в детской школе искусств при колледже и в самом колледже, - рассказывает Софья Алексеева.Как известно, людям творческих профессий постоянно нужен источник вдохновения, чтобы не выгореть и продолжать свой созидательный путь.- Меня вдохновляет мой папа, который всегда меня поддерживает и не дает унывать в моменты творческого истощения. Также меня вдохновляет мысль о том, что музыка все-таки связывает людей между собой, дарит приятные эмоции. Недавно я посещала мастер-классы в Москве, и наш преподаватель сказал, что когда мы играем музыкальные произведения, время словно останавливается. Суета, планы, дела остаются вне пространства, где звучит музыка. Эта мысль мне очень понравилась, потому что любое произведение — это история. И вообще, я очень люблю весь флейтовый репертуар, - рассуждает о вдохновении музыкант.Что касается самого инструмента, то в основном музыканты играют на серебряных флейтах. Но распространены также и золотые, и платиновые. Считается, что чем дороже металл, из которого изготовлена флейта, тем более качественное звучание. Но куда более важно то, как музыкант пользуется инструментом.К слову, музыкантам-духовикам полагается ранняя пенсия. Музыканты, которые играют на духовых инструментах, испытывают более серьезную нагрузку на организм в целом. Во время игры их организм задействован полностью. С этим связана ранняя пенсия, которая полагается через 20 лет работы в концертных организациях.У духовиков есть методика постановки дыхания, чтобы исполнительский процесс не нанес вред, а, наоборот, принес только пользу. Для них важно дышать преимущественно брюшным типом дыхания, то есть нижней частью живота.Мы попросили молодого и талантливого музыканта ответить на вопросы о своих страхах. Ведь именно преодолевая страхи, в будущем можно рассчитывать на развитие и победы.- Сейчас для меня страхом номер один является неудачная попытка сдачи теста по немецкому языку. Я уже пыталась сделать это в прошлом году, но не смогла. А вечный страх любого музыканта - это поломка музыкального инструмента. Относительно недавно отправляла флейту на ремонт в Санкт-Петербург, пришлось ждать целый месяц. Когда нет инструмента под рукой, возникает какая-то пустота в жизни, появляется очень много времени, которое раньше тратила на занятия. Конечно, есть страх за свое здоровье, но я думаю, это касается любого человека, - отвечает Софья.Из копилки личных достижений девушка отмечает различные мастер-классы, которые посещала за границей.— Общение с учениками в классе всегда наполняет меня энергией, ведь когда мы отдаем, то и получаем взамен многократно. Сам процесс совместного творчества доставляет много радости. То, что кажется сложным и непонятным, мы должны исполнить так, чтобы произведение понравилось и запомнилось публике, - резюмирует музыкант.