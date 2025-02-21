Общество 21.02.2025 в 11:32

Улан-удэнцу дали 2 года строгача за один удар по лицу

Роковой удар обрушился на представителя власти
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцу дали 2 года строгача за один удар по лицу

Жителя Улан-Удэ осудили за мордобой представителя власти на автобусной остановке. За рукоприкладство ранее уже судимый мужчина отправится в колонию строгого режима на 2,5 года.

Началось все с того, что неоднократно судимый горожанин не прибыл в исправительный центр для отбытия принудительных работ, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск, рассказывают в Октябрьском райсуде г. Улан-Удэ.

Согласно поступившей информации, что разыскиваемый находится возле одного из ТЦ, сотрудники отделения розыска выехали на место и начали обход территории. Один из них встретил разыскиваемого на автобусной остановке и предложил проехать в отдел полиции для разбирательства. Однако находящийся в состоянии наркотического опьянения мужчина отказался и ударил кулаком по лицу сотрудника уголовно-исполнительной системы. В виду этого у последнего образовался кровоподтек на подбородке.

- Суд признал задержанного виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. По совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по другому приговору. Окончательно ему назначено лишение свободы на срок 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - добавили в Октябрьском суде города.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

Теги
суд приговор удар

Все новости

Улан-удэнцу дали 2 года строгача за один удар по лицу
21.02.2025 в 11:32
В Бурятии простились с бойцом, погибшим на СВО
21.02.2025 в 11:16
Сегодня в Улан-Удэ пройдет акция «Поем Защитникам Отечества»
21.02.2025 в 10:50
Охотников в Бурятии проверят на меткость и выносливость
21.02.2025 в 10:47
В Улан-Удэ школьник лишился денег, накопленных на учебу
21.02.2025 в 10:37
Бурятские дзюдоисты триумфально выступили на Первенстве ДФО
21.02.2025 в 10:20
Монголы заняли полмиллиарда долларов
21.02.2025 в 10:04
В Бурятии найденную в угольном вагоне кошку приютил полицейский
21.02.2025 в 09:56
Юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили Норбоеву Доржи Гармаевичу
21.02.2025 в 09:46
В Бурятии пассажира поезда ударили ножом
21.02.2025 в 09:41
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
В Бурятии простились с бойцом, погибшим на СВО
У Эрдэни Будаева остались мама, брат и дочка
21.02.2025 в 11:16
Сегодня в Улан-Удэ пройдет акция «Поем Защитникам Отечества»
Мероприятие состоится 21 февраля в 13.30 в ТРЦ «Форум»
21.02.2025 в 10:50
Монголы заняли полмиллиарда долларов
Западные банки охотно кредитуют растущую экономику страны
21.02.2025 в 10:04
В Бурятии найденную в угольном вагоне кошку приютил полицейский
Истощенное животное идет на поправку и уже перестало бояться людей
21.02.2025 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru