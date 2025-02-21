Улан-удэнцу дали 2 года строгача за один удар по лицу

Жителя Улан-Удэ осудили за мордобой представителя власти на автобусной остановке. За рукоприкладство ранее уже судимый мужчина отправится в колонию строгого режима на 2,5 года.

Началось все с того, что неоднократно судимый горожанин не прибыл в исправительный центр для отбытия принудительных работ, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск, рассказывают в Октябрьском райсуде г. Улан-Удэ.

Согласно поступившей информации, что разыскиваемый находится возле одного из ТЦ, сотрудники отделения розыска выехали на место и начали обход территории. Один из них встретил разыскиваемого на автобусной остановке и предложил проехать в отдел полиции для разбирательства. Однако находящийся в состоянии наркотического опьянения мужчина отказался и ударил кулаком по лицу сотрудника уголовно-исполнительной системы. В виду этого у последнего образовался кровоподтек на подбородке.

- Суд признал задержанного виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. По совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по другому приговору. Окончательно ему назначено лишение свободы на срок 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - добавили в Октябрьском суде города.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site