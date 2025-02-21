Общество 21.02.2025 в 11:44

Неравнодушная жительница Улан-Удэ шьет спецодежду для инвалидов-ветеранов СВО

Её цех выпустил уже больше трех тысяч изделий
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Текст: Иван Иванов
Неравнодушная жительница Улан-Удэ шьет спецодежду для инвалидов-ветеранов СВО
Марина Баранникова, фото с личной страницы в соцсети
Швейному производству Марины Баранниковой уже более 20 лет. С 2001 года в ателье шили обычные изделия из кожи, меха и текстиля. За годы работы накопился опыт и компетенции. Сейчас основу производства составляет одежда для людей с особыми потребностями.

«С первых дней специальной военной операции мы шили все необходимое на фронт. Однако чуть позже пришло четкое понимание, что раненых много, и нужна специальная одежда, которой нет в продаже. Ведь характер ранений разный. И чаще всего нужен индивидуальный подход. Такая специальная адаптивная одежда – это хоть и небольшой, но очень важный шаг к скорейшему выздоровлению», - рассказывает Марина.

Уже третий год цех изготавливает адаптивную одежду для людей, которые проходят лечение, реабилитацию с помощью аппарата Илизарова, гипса и любого технического средства реабилитации, которое требует особого ухода. На сегодняшний день мастерицами выпущено уже больше трех тысяч изделий, а ассортимент насчитывает десять моделей, на которые получены сертификаты.

«За этими цифрами, за количеством стоит качество. Качество жизни бойца. Сейчас самая главная задача – как можно скорее вернуть бойца в строй, в семью, в общество», - говорит Марина.

Для того, чтобы было удобно отправлять запросы на изделия, Марина с командой создали телеграм-бот, ссылки на него есть в отделениях госпиталей, где лежат ребята на лечении и реабилитации. Никуда не нужно ехать самому, достаточно отсканировать QR-код и отправить заявку.

Производство Марины постоянно развивается, и сейчас команда ателье планирует участвовать в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях», который проводит фонд «Защитники Отечества». Этот конкурс проводится для того, чтобы объединить модельеров, представителей предприятий по пошиву одежды и людей с инвалидностью, а также содействовать развитию адаптивной моды, поиску новых идей в области дизайна одежды для людей с инвалидностью и улучшению качества такой одежды. Все желающие могут отправить заявку до 30 марта на официальном сайте https://on-wings.ru/.

«Мы намерены развивать проект, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе, и ветераны из отдаленных населенных пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели. Приглашаю каждого профессионала и производителя в сфере адаптивной моды принять участие в этом важном социальном проекте», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Такие конкурсы очень нужны. Важно развивать индустрию особой моды, чтобы было не быстрое изготовление изделий, а именно вдумчивый подход к каждой модели. Это люди с особыми потребностями, они тоже хотят быть интегрированы в общество, быстрей вернуться к полноценной жизни. Для меня лично, для нашей команды это очень важно», - говорит Марина Баранникова.
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спецоперация

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