Общество 21.02.2025 в 11:58

Врачи Улан-Удэ подарили четыре автомобиля бойцам СВО

Подарок приурочили к 23 февраля
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Текст: Елена Кокорина
Врачи Улан-Удэ подарили четыре автомобиля бойцам СВО

Улан-удэнский коллектив Городской больницы №4 передал очередной автомобиль для бойцов-земляков находящихся в зоне СВО. Уже четвертая по счету машина отправится для нужд 36 армии, в которой сейчас служат врачи данной больницы.

Больница регулярно поддерживает своих земляков, находящихся в зоне специальной военной операции и это далеко не первая их помощь.

- Вчера мы передали очередную машину УАЗ-буханку для нужд 36 армии при поддержке наших коллег из Центра ядерной медицины. Они помогли оснастить УАЗ комплектом грязевых шин. С момента начала СВО коллектив нашей больницы передал в общей сложности четыре автомобиля. Это три УАЗа «буханки» и один автомобиль Субару Форестер. Также неоднократно отправляли медикаменты и изделия медицинского назначения, 750 метров СИБ кабеля, закупали ткань для волонтеров для плетения маскировочных сетей, адресно приобретали квадроцикл и рации. Было сделано много, ведь победа возможна благодаря сплочению общества, ведь среди тех, кто находится в зоне специальной военной операции, много наших близких, знакомых и наших коллег, - говорит главный врач Городской больницы №4 Михаил Итыгилов.

Фото: скриншот видео Городской больницы №4

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