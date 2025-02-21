Жители Улан-Удэ боятся обрушения дома

- Раньше вода тоже была, но не в таком масштабе. После того как «Бест-плюс» завершил застройку микрорайона и началась застройка «Байкал Плюс», положение стало гораздо хуже. Пошел большой скат воды. Вдоль этих домов образуются огромные лужи и вода идет ниже, - рассказывает Александр Сумкин об этих местах.





Регулярные потопы крайне огорчают жильцов. На одной из фотографий, которую сделали жители дома по Конечной, 3, видно, что вода почти подходит к стене дома - подмывает отмостку (бетонная полоса, которую делают на улице по периметру стен - она защищает основание дома).





Борьба за право на комфортное проживание набирает обороты. Люди не хотят, чтобы их дома рассыпались от сырости и плесени.





Фото: "Номер один"

Активное строительство различных объектов капитального строительства – одно из главных экономических достижений Улан-Удэ. Разумеется, в последние годы большую роль в экономике города стали играть также направления, связанные с оборонкой. Но самым видимым, осязаемым символом прогресса остается все же строительство новеньких жилых высоток.Самым густонаселенным районом г. Улан-Удэ всегда был Октябрьский. Сейчас, когда завершено строительство проблемных домов-долгостроев и идет активное возведение других домов, этот район, очевидно, лишь укрепляет себя в этом статусе.Демографические изменения даже стали влиять на выборы. В Железнодорожном районе численность населения снижается, поэтому, как все помнят, в Улан-Удэ пришлось провести корректировку границ избирательных округов.К сожалению, бурное строительство новых высотных домов приносит горожанам не только радость, но и серьезные проблемы. Дело не в том, что из-за стройки временно где-то что-то перекрывают. Все серьезнее. Построенные жилые комплексы меняют характеристики местности, и под ударом оказываются дома, которые стояли задолго до появления домов-новичков.Такая ситуация сложилась на ул. Конечной в Октябрьском районе. Старожилы негодуют, но ситуация не то, что не меняется в лучшую сторону, а даже грозит ухудшиться еще сильнее.Эта улица находится ниже остановки транспорта «Гормолзавод». Чтобы выйти на нее, надо спуститься от остановки по лестнице - перепад высот там очень заметный. И не только близ остановки. Местность тут - далеко не ровная степь. Но с советских времен она пережила масштабную застройку, которая продолжается и поныне.Местные сетуют: чем больше новостроек власти разрешают построить, тем сильнее меняется здесь гидрологический режим.Становится все больше заасфальтированных территорий и все меньше «дышащей» земли. При таянии снега, при дождях вода уже не так сильно, как раньше, задерживается, впитывается в землю на возвышенных участках, занятых новыми домами. Она быстро идет вниз и серьезно подтапливает старую советскую застройку.Вместе с местным жителем Александром Сумкиным мы идем по окрестностям.- Вот это ул. Конечная, 1, - показывает горожанин на один из старых домов. Мы поднимаемся по небольшому склону возле этого дома. Наверху ряд высоток, построенных в свое время «Бест-плюс». Кроме того, рядом видны несколько этажей очередных высоток, которые строит «Байкал Плюс». Говорят, они будут чуть ли не 17-этажными.- Вот в дождь отсюда вниз, как по сливной канаве, идет поток воды. Заливает территорию возле Конечной, 1, машины жильцов стоят прямо в воде, - рассказывает улан-удэнец.Вода приходит к дому по ул. Конечной, 3. Она бывает как со стороны подъездов, так и с тыльной стороны дома, где собирается целое озеро. Вода затапливает даже детскую игровую площадку и идет дальше.Невдалеке от Конечной, 3, есть гаражный кооператив. Как вспоминает наш собеседник, когда строители начали работу, то убрали старую советскую постройку, граничившую с гаражами - была общая стенка из блоков.- Когда пошли дождевые воды, они пропитали грунт, эта общая стенка частично упала. По крайней мере два гаражных бокса оголились из-за этой пробоины. Насколько я знаю, один из владельцев гаража до сих пор разбирается с этим, обращается в разные инстанции, - отмечает горожанин.В сравнении с тем, как подтапливало в советское время, в прошлом году объем потопа увеличился минимум в 2 - 2,5 раза. Люди полагают, что ухудшению способствовал в том числе снос упомянутого старого здания при расчистке площадки для строительства новых высоток. Понятно, что строители были вынуждены его снести, ведя новую стройку. Однако то здание, видимо, удерживало, перенаправляло воду.- Это еще не самый пик. Если здесь ничего не будет сделано, то нашим домам придет конец, - говорят жильцы о фотографии.И это действительно так. Разрушится отмостка, подвальные помещения (вода уже заходит в подвал), все размокнет, постепенно нарушится функция фундамента. А там недалеко до признания дома аварийным и до расселения.Но граждане категорически не хотят, чтобы такое произошло. Им нравится квартал, в котором они сегодня живут. Место хорошее, просто его надо привести в норму.Жильцы заявили корреспонденту «Номер один», что для решения проблемы необходима «ливневка», которая принимала бы водный поток в себя.Гражданам все равно, какого типа она будет - централизованная, накопительного типа (в виде размещенной в глубине земли емкости, в которой талая и дождевая вода накапливается, а потом откачивается и вывозится) или какая-нибудь другая.- Мы, конечно, не специалисты в вопросе, как бороться с этой проблемой. Но другого выхода из сложившейся ситуации не видим, - говорит Александр Сумкин.Главное для местных - чтобы у стен не плескалось озеро и фундамент дома не подмывало.Горожанам с ул. Конечной абсолютно непонятно, учитывается ли при проектировании, размещении новых домов то, как очередные заасфальтированные зоны повлияют на водную обстановку в местах строительства?Ведь асфальт не может впитывать и удерживать в себе столько же воды, как земля (или даже песок). Выражение «как с гуся вода» сейчас вполне может звучать иначе - «как с асфальта вода».Более того, водный вопрос может быть интересен не только жителям этого уголка города, но и другим улан-удэнцам, у кого по соседству мэрия разрешает строить новые жилые комплексы. Новое жилье не должно приводить к проблемам для имеющегося…- Мы не знаем, предусмотрена ли у нового застройщика - «Байкал Плюс» - в проекте какая-нибудь «ливневка». Если нет, то почему? В случае отсутствия «ливневки» муниципальным властям надо найти способ обязать застройщика ее предусмотреть. Если она не предполагается, то мы считаем этот проект не продуманным до конца.И по домам, которые ранее построены «Бест-плюс» невдалеке от наших домов: почему от нового микрорайона должны страдать жители ул. Конечной, 1? Понять, куда пойдет вода от новостроек, было легко, - поднимает Александр Сумкин вопросы управления сферой улан-удэнского градостроительства.Напомним, что разрешения на строительство выдает муниципалитет. Граждане обратились к местному депутату Улан-Удэнского горсовета с просьбой выяснить, есть ли «ливневка» в проекте микрорайона, возводимого «Байкал Плюс».Кстати, особенность мест, о которых мы говорим - наличие нескольких подпорных стенок. Они призваны препятствовать сползанию грунта на склонах. Со стенками уже были проблемы. Но люди говорят, что при негативных изменениях водной обстановки, которые они наблюдают, можно ожидать новых проблем.Александр Сумкин резонно считает, что если властям Улан-Удэ не удастся сподвигнуть застройщика на обустройство ливневой канализации за его счет, то муниципалитет должен сделать «ливневку» совместно с застройщиком. Либо полностью за счет бюджета.В планах жильцов домов по ул. Конечной написать коллективные обращения в прокуратуру. Ведь законодательство стоит на страже того, чтобы у граждан России были нормальные условия проживания. Власть должна их обеспечить. Прокурора хотят спросить о том, кто виноват, что от усиления водостока, которое люди отмечают после появления новостроек, страдают интересы жителей существующей старой застройки.