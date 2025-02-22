Большое уважение и прилежные студенты

Гунсэма Бадуева — преподаватель из Улан-Удэ. В 2012 году она отправилась в КНР, чтобы учить китайских студентов русскому языку. Сначала наша землячка планировала провести в Поднебесной год, но Китай увлек и затянул ее всерьез и надолго. Мы встретились с Гунсэмой Цыдыповной и спросили, каково это – преподавать и жить за границей столь длительное время.- Мое основное место работы – Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, институт истории и филологии. Начиная с 2012 года, работаю в Китае. В пандемию жила и трудилась дома, в Бурятии. Сейчас преподаю в Цзянсуском университете науки и технологий (г. Чженьцзян) и обучаю будущих филологов.Всего работаю в Китае около десяти лет. В КНР приехала в 2012 году по приглашению Восточно-Китайского педагогического университета (г. Шанхай). К слову, он входит в десятку лучших университетов Китая среди педагогических вузов. Через два года перешла работать в другое учебное заведение - Шанхайский университет иностранных языков. Это тоже прекрасный вуз, он один из лучших в Китае среди университетов иностранных языков. Я очень рада, что была возможность поработать в Институте России, стран Европы и Центральной Азии данного вуза. Контракт длился пять лет. А потом случилась пандемия, и вернуться после каникул в Шанхай не удалось.В Китае я изучаю русскую литературу и одновременно работаю как приглашенный эксперт русского языка как иностранного.- Так как я поехала от БГУ в рамках договоренности между вузами, то как такового отбора, конкурса не было, открытые занятия я не давала. И проходить собеседование не потребовалось. Думаю, что китайские коллеги приняли решение на основе предоставленных дипломов о наличии профильного высшего образования, ученой степени и др. Знать китайский язык тоже не нужно было, так как методика преподавания иностранного языка предполагает работу со студентами без использования языка-посредника. Необходимо было собрать целый пакет документов, в том числе справку об отсутствии судимости, пройти медосмотр и прочее.- Конечно, мне очень понравилось в Шанхае. По-прежнему он остается самым любимым городом Китая. Однако в каждом городе и университете есть свои преимущества. Мне повезло, и во всех вузах я работала и работаю с душевными коллегами, профессионалами своего дела.В Восточно-Китайском педагогическом университете факультет русского языка стал родным домом не только для меня, но и для моих любимых студентов. В группах занималось по 20 - 30 студентов.Отмечу, что до недавнего времени на юге КНР русский язык как специальность был не очень популярен. На севере страны ситуация совсем другая - в группе может учиться по 50 человек. На севере русский язык востребован, так как есть возможность трудоустроиться и работать по полученной профессии.Шанхайский университет иностранных языков запомнился сильными студентами, с которыми было очень интересно работать.Цзянсуский университет науки и технологий, где преподаю сейчас, находится в небольшом (по китайским меркам) городе в провинции Цзянсу. Это вуз с технической направленностью, и русский язык здесь не основная специальность.- Я долго сомневалась, стоит ли ехать, ведь так надолго никогда раньше не уезжала. В Китае, конечно, была как турист, ездили с дочкой на море. Но одно дело съездить в отпуск и совсем другое - поехать на год, когда живешь налаженной жизнью и все есть. Определяющей стала мысль, что это все-таки университет в Шанхае и когда еще представится возможность пожить в одном из самых известных городов мира. Еще, конечно, сыграла роль поддержка моей большой семьи (у меня три брата и две сестры). Решалась долго, но все же согласилась. И не пожалела, потому что с того момента жизнь моя изменилась.Да и не очень удобно было отказываться – ведь это было приглашение от университета.Пугало то, что не знаю никакой иностранный язык: ни английский, ни китайский. Думала о том, как буду жить там, владея только русским…За все эти годы китайский я так и не выучила, знаю только отдельные слова, простые предложения. Наверное, я ленивая, поэтому и не говорю до сих пор на китайском. Студенты смеются - их заставляю учить язык, а сама при этом китайский не изучаю.- Когда поехала, не очень понимала, какая будет зарплата и прочее. Однако, по сравнению с Россией, там платят больше. Во всех трех университетах, где работаю, мне предоставляли хорошее жилье. Его дает вуз. Если что-то вдруг ломается, я оставляю заявку и сразу все чинят.- Как я уже говорила, какое-то время русский язык был не самой востребованной специальностью на юге Китая. Многие мои студенты говорили: «Это не я русский язык выбрал, а язык меня выбрал». В КНР школьники сдают гаокао - аналог нашего ЕГЭ, затем подают документы сразу в несколько вузов, ждут зачисления. Например, выпускник подал документы в вуз на специальность «английский язык» или «корейский язык», но по баллам не прошел. Тогда университет предлагает обучаться на специальности «русский язык», и они соглашаются. Потом, когда начинается учеба, говорят: «Ой, это такой сложный язык. Если бы я знал, никогда в жизни не пошел бы его учить». Кому-то удается преодолеть сложности, кому-то нет, бывает, что переводятся. После бакалавриата какая-то часть студентов уходит на другую специальность.В целом на юге каждый год на специальность «русский язык» набирают примерно 40 - 50 студентов. Оговорюсь, что это данные, которые мне известны, на деле их может быть гораздо больше. С каждым годом количество обучающихся растет, наша специальность становится востребованной, и это очень радует. Возможно, это связано с проводимым в КНР политическим курсом, дружбой между нашими странами.Китайские студенты спокойные, заинтересованные, к преподавателю относятся с уважением. Профессия учителя здесь почитаема.- У меня по два-три занятия в день. Плюсом к ним есть дополнительные вечерние занятия по полтора часа со студентами на свободные темы, а также клуб или уголок русского языка, подготовка к внеаудиторным мероприятиям, таким как «Пушкинский день», «День русского языка» и др. По сравнению с российским вузом, загруженность, конечно, меньше.В свободное время стараюсь гулять, часто провожу время в парках. В Шанхае ходила в театр, выставочные залы, музеи.Отпуск так же, как и в России, длится примерно 45-50 дней.- Большой проблемы со сменой рациона питания не было, потому что китайскую кухню я люблю. Периодически ем в столовой. В кампусе их несколько, часто бывают представлены кухни разных регионов Китая, так как в университете учатся студенты, приехавшие из всех уголков страны. Заскучав, могут поесть родную еду.В основном готовлю дома, поэтому питание для меня не проблема. Просто в магазинах нет привычных продуктов, например, гречки. В Китае продается только зеленая - она полезнее, чем та, к которой мы привыкли, но для меня непривычна.Первое время что-то привозила из России, например, ту же гречку. Если раньше все надо было брать с собой с Родины, рассчитывать, чтобы хватило, то сейчас можно заказать на Таобао все, что угодно, даже привычный для нас майонез как-то удалось купить производства «Янта». Единственное, чего нет совсем, это творога и кефира. Я поначалу готовила творог сама, но потом привыкла обходиться без него.- Я думаю, что, как и все восточные народы, они отличаются большей закрытостью. Студенты тоже такие. Но, несмотря на эмоциональную закрытость, китайцы очень отзывчивые и дружелюбные.В Китае есть такое понятие, как «потерять лицо», и они стараются этого не допускать. Если для нас в порядке вещей на какой-то вопрос ответить: «Я не знаю», то китаец так не ответит, он в любом случае постарается помочь, как-то выйти из ситуации.Дистанция между преподавателем и студентом в Китае больше, чем в России. Но у меня еще языковой барьер. Замечу, что и российские студенты изменились - раньше были более открытые. Сейчас они не такие активные, больше сосредоточены на себе. Когда я училась в институте, мы в своей группе друг о друге знали (в рамках допустимого) все: что у кого случилось, кто болен и др. А сейчас, когда я спрашиваю, почему кто-либо не пришел на занятия, отвечают, что не знают. На мои слова, что надо узнать, спросить, слышу, что не обязаны думать о проблемах другого человека. Студенты дружат группами по три-пять человек, но чтобы общалась вся группа и они друг о друге все знали, такого уже нет. В Китае это тоже заметно. Видимо, здесь дело в изменении современной молодежи.Китайцы уважают и любят Россию. Как только узнают, откуда ты, сразу рассказывают, как уважают Путина. При этом некоторые верят типичным стереотипам о нашей стране: про медведей на улице, про водку.Главное в работе преподавателя — это общение с людьми. Квартира, заработная плата и другие бытовые моменты тоже важны, но со временем это забывается. В памяти остаются интересные или забавные истории о людях, тепло встреч, взаимное уважение и любовь.