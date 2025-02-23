Жителям Бурятии предлагают подрейфовать среди льдин

Для айс-флоатинга нужны специальные гидрокостюмы, которые используют во время морских спасательных работ в северных морях. Это огромные ярко-красные или оранжевые скафандры, у которых открыта лишь область лица, а на шее за головой — специальная подушка. Такой костюм сильно отличается от мокрых и сухих гидрокостюмов, хотя он тоже сделан из специального толстого вспененного неопрена. Изделие полностью монолитное: и перчатки, и капюшон, и носки — все это единая конструкция без возможности снять что-либо отдельно. Оранжевый или красный цвет выбран специально: он заметен издалека, и люди точно не потеряют друг друга из виду.





Новое веяние в сфере туризма и развлечений – айс-флоатинг. Это когда человек надевает специальный гидрокостюм и погружается в холодную воду, а затем плавает на спине среди льдин в открытом водоеме, созерцая небо и медитируя под шум волн. Такое плавание еще называют арктическим купанием. Этот тренд дошел и до байкальских вод, правда пока со стороны Иркутска.Флоатинг в переводе с английского языка означает «плавающий», «парящий». В спа-центрах многих городов такой вид релаксации пользуется особой популярностью. Возможно, в связи с выросшим уровнем стресса, информационной перегрузкой, со слишком быстрым темпом жизни и бесконечной гонкой людям нужен необычный способ снять возрастающее напряжение. Ведь, как уверяют предоставляющие услугу, один час флоатинга способен заменить неделю отдыха на морском берегу и подобен восьмичасовому хорошему сну. И нарекают это чудо-процедуру не иначе, как метод глубокого водолечения.Основной действующий фактор – вода с сульфатом магния и морской солью в высокой концентрации в специально оборудованной комнате. Высокая плотность воды выталкивает человека на поверхность, создавая ощущение невесомости и парения над поверхностью. К тому же в комнате нет света и звуков, таким образом обостряются все чувства и улучшается концентрация внимания.Такой метод придумал американский нейропсихолог для военных, чтобы те могли быстро восстановиться после боевых действий и изнуряющих тренировок.Экстремальное развлечение пришло из Финляндии. Там жители придумали надевать специальные костюмы, ложиться на воду и дрейфовать, чтобы любоваться падающим снегом и северным сиянием. Эдакий суровый вид «шавасаны» (поза из практики йоги – положение лежа на спине). Он прижился и в наших суровых арктических широтах. Главное условие - незамерзающее море или озеро и льды, которых в России, несомненно, есть с лихвой. Энтузиасты и смельчаки в нашей стране тоже нашлись. Все сложилось, и айс-флоатинг появился и в России.Первопроходцами в России стали ребята из Мурманской области. Сначала они организовывали сплавы на каяках и сапах летом по водам Кольского полуострова, который омывается Баренцевым и Белым морями, а потом для айс-флоатинга решили использовать зиму. Судя по постам в социальной сети, услуга пользуется хорошим спросом. Есть возможность плавать даже поздно вечером.«Купание в темноте – это возможность погрузиться в космическую красоту. Вдали от городских огней можно увидеть мерцание звезд и, если повезет, северное сияние. Это момент, когда границы между реальностью и фантастикой стираются, и каждый может почувствовать себя частью вселенной», - описывает айс-флоатинг команда с Кольского полуострова.Далее данное увлечение подхватили и в других регионах. Сейчас география айс-флоатинга достаточно обширная: Баренцево море, Белое море, Финский залив и, конечно, Байкал.На Байкале, Баренцевом и Белом морях сезон арктического плавания начинается в октябре. Единственной помехой заплыву может стать отжимной ветер: он дует с берега в море и поднимает волны. А значит не исключена вероятность сдрейфовать не туда. А вот прижимной ветер, дующий к берегу, наоборот, благоприятен. Ледовая обстановка тоже учитывается, пишут организаторы. Мороз, как ни странно, не проблема, ведь в воде намного теплее, и костюм не пропускает холод. А еще в лютые морозы на солнышке над водой поднимается пар, и это очень зрелищно. Однако при температуре ниже -33 градусов плавание отменяют и переносят на более теплый период.Костюм укомплектован свистком, подушкой, фонариком и сигнальным маячком. В такой «броне» можно провести в воде около шести часов при температуре воды до 0°С, уверяют организаторы заплывов. Группа обычно плавает под присмотром гида и спасателя, таким образом, это достаточно безопасно.Данное развлечение подойдет даже тем, кто не умеет плавать, так как гидрокостюм способен держать человека на поверхности воды. Можно просто лечь на спину и расслабиться.Факт того, что ты плаваешь, но при этом остаешься сухим, уже удивителен для нашего сознания. А то, что плавание происходит в ледяной воде, добавляет действию еще больше впечатлений.Со слов бывалых арктических пловцов, боязнь дрейфовать проходит после осознания того, что вы в таком костюме непотопляемы. И приходит оно довольно быстро. Движения костюм не сковывает, разве что для длительного интенсивного плавания понадобится какая-никакая физическая подготовка. Но вы вряд ли будете соревноваться на скорость, так что можно просто расслабиться и получать удовольствие.Байкал манит своей прекрасной и суровой природой во все времена года. Не только потому, что это самое глубокое и чистое озеро на земле, но еще и своей особенной атмосферой. Теперь Байкал можно обнять — айс-флоатинг «пришел» к самому глубокому озеру. Его привез основатель проекта Siberian Hike Андрей Татакин. Мы расспросили его об особенностях этого вида развлечений на Байкале.Заплыв устраивают в Иркутске: у истока Ангары, рядом с поселком Листвянка. Это место, в отличие от самого Байкала, не замерзает даже в морозы, а осенью и весной можно флоатировать и в самом озере. Сезон здесь длится с конца ноября по май. В открытом Байкале особо не покупаешься — холодно, а вот в костюмах можно, уверяет организатор.- Три года назад я увидел это в одном ролике про путешествия. Действие происходило в Финляндии. Начал искать, кто занимается таким видом отдыха у нас в России. Тогда айс-флоатингом занимались только на Кольском полуострове - в Мурманске и Кандалакше. Почитал, поискал и забыл. А через год из Мурманска прилетела знакомая и рассказала о своем личном опыте. Решил, что надо делать, - вспоминает основатель этого движения на Байкале Андрей Татакин.С его слов, купаться начинают в холодный период: с декабря по апрель. Плавание популярно не только среди местных жителей разного возраста, но и среди гостей из центральной части России, иностранцев.- Когда мы купаемся в Байкале, то можно не только плавать, но и заодно пить озерную воду — настолько она здесь чистая. А еще соленая вода щиплет глаза, а пресная — нет. Ну и зимой у нас все-таки больше солнца, чем на Белом и Баренцевом морях, а значит шанс сделать крутые фото выше, - отмечает Андрей Татакин.По утверждению организатора, изначально мотивация не была финансовая. Андрею хотелось попробовать что-то новое, а когда увидел, сколько эмоций получают люди, то сомнений, продолжать это или нет, не осталось.На вопрос, страшно ли плавать, Татакин отвечает, что если и страшно, то только в первые минуты, а дальше приходят восторг и удивление. Человек находится в ледяной воде, но ему тепло. К тому же не всегда нужно лежать строго на спине.- Разрешается вставать на ноги, ходить, плавать, хотя это намного тяжелее, и получится хороший фитнес, - говорит предприниматель.Желающим парить на водах зимнего Байкала Андрей предлагает организацию и сопровождение с профессиональным инструктором, аренду специального спасательного гидрокостюма, палатку для обогрева и переодевания и регистрацию группы в МЧС.Так что, чем бы люди ни тешились, лишь бы были целы. Если новое развлечение помогает снять стресс, улучшает самочувствие, дарит массу положительных эмоций и открывает новую нишу в сфере предоставления услуг, то это здорово. Приживется ли айс-флоатинг на Байкале и перекочует ли к нам, на восточный берег? Поживем - увидим.Фото: предоставлено Андреем Татакиным