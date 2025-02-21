Общество 21.02.2025 в 13:06

Нужда любимого толкнула улан-удэнку на преступление

Ради сожителя девушка тайно оформила кредит на сестру
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Текст: Елена Кокорина
Нужда любимого толкнула улан-удэнку на преступление

Чтобы помочь купить бензин своему сожителю, молодая улан-удэнка тайно оформила микрозайм на свою сестру. Получив первое смс о необходимости платить по кредиту, который она не брала, 19-летняя студентка колледжа обратилась в полицию.

- Девушка рассказала, что уведомление очень удивило ее, потому что никаких финансовых обязательств она не оформляла.
Но позвонив на горячую линию, потерпевшая убедилась в достоверности полученной информации. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана подозреваемая 21-летняя сводная сестра заявительницы. В течение нескольких месяцев она проживала у родственницы и периодически пользовалась её телефоном, потому что собственный у неё отсутствовал, - рассказывают в полиции республики.
В очередной раз взяв мобильное устройство, она в онлайн-режиме оформила на сестру микрозайм. Сделать это ей удалось благодаря ранее обнаруженной в галерее телефона фотографии паспорта. Сразу после девушка съехала.
 - Подозреваемая была задержана полицейскими в арендованной с сожителем квартире. Она призналась в содеянном и объяснила, что похищенные средства перевела появившемуся на тот момент у нее молодому человеку на покупку бензина. Таким образом девушка решила ему помочь.
Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, зарабатывает случайными заработками, - добавили в МВД.

Фото: loon.site



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