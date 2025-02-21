Родители в Бурятии смогут попробовать сдать ЕГЭ. В Бурятии 25 феврале на базе СОШ № 25 пройдёт Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (возрастное ограничение 6+). Акция девятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора.

- Среднюю общеобразовательную школу № 25 г. Улан-Удэ, где будет организован экзаменационный пункт для родителей, посетят министр образования и науки Республики Бурятия Валерий Поздняков, председатель комитета Народного Хурала Бурятии по социальной политике Игорь Марковец и другие, - сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.

Рособрнадзор проводит акцию для родителей, чтобы они могли на собственном опыте познакомиться с процедурой ЕГЭ - от регистрации и написания работы до получения результатов.

В 2025 году им предложат решить пробный ЕГЭ по базовой математике для ознакомления с экзаменационными заданиями.

Начало пробного ЕГЭ с родителями - 25 февраля, вторник, 10.00, СОШ 25 г. Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site