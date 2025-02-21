Школьник в Бурятии угнал Волгу ради забавы

14-летний подросток в Бурятии по дороге со школы соблазнился открытой «Волгой» с ключом в зажигании. Мальчишка сел за руль чужого авто, немного покатался и припарковал машину, предусмотрительно заперев все двери. Хотя юный угонщик не тронул находящиеся в салоне деньги и документы, он все же сильно рискует встать теперь на учет в Подразделение по делам несовершеннолетних.

Не совсем обычный угон пришлось расследовать полицейским города Кяхта.

- Днем 5 февраля поступило заявление от 49-летнего местного жителя об угоне его «Волги», припаркованной у ограды частного дома. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и в тот же день угнанный автомобиль обнаружила на одной из улиц города. Позднее был задержан и юный угонщик, - рассказали в полиции республики.

Мальчик признался, что после урока направился в поликлинику на прием к врачу, однако, увидев по дороге в частном секторе машину с незапертыми дверьми и ключом в замке зажигания, решил покататься на ней.

Спустя несколько минут катаний по городу он бросил её и поспешил в поликлинику, предварительно заперев двери авто и оставив внутри салона ключ зажигания.

- Деньги и личные документы водителя, которые находились в салоне несовершеннолетний, не тронул.

Ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учёте в ПДН не состоит. Вопрос о его постановке на профилактический учет сейчас решается.

Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Полиция Бурятии призывает родителей поговорить со своими детьми о недопустимости подобного происшествий. Объясните несовершеннолетним, что такая, на их взгляд, «забава» как угон транспортного средства влечёт за собой уголовную ответственность.

Фото: loon.site