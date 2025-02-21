Общество 21.02.2025 в 14:35

Жители Улан-Удэ через суд признали своего родственника умершим

Мужчину не могут найти с 2009 года
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Текст: Елена Кокорина
Жители Улан-Удэ через суд признали своего родственника умершим

Жители Улан-Удэ подали заявление в суд, чтобы признать своего родственника умершим. Их решение объясняется тем, что мужчина находился в розыске с 2009 года и уже более 15 лет о нем ничего не известно.

- Заявление мотивировано тем, что пропавший ушел из дома еще в 2009 году и не вернулся. Сразу же родственники подали заявление в полицию о его пропаже. До настоящего времени они не получили от полиции документы, подтверждающие факт смерти гражданина. Признание его умершим необходимо для регистрации его смерти и снятия его с регистрационного учета, - рассказали в Октябрьском райсуде.

В виду того, что уже более 15 лет в отношении мужчины нет каких-либо сведений о месте пребывания, у суда имеется достаточно оснований для объявления мужчины умершим. Решение суда вступило в силу 19 декабря 2024 г.

Фото: loon.site

 

 

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