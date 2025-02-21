В Улан-Удэ открылась выставка «Дети Героев», посвящённая Дню защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества в Бурятском театре оперы и балета открылась выставка «Дети Героев» (возрастное ограничение 6+). Экспозиция включает 24 портрета детей военнослужащих, погибших на СВО.

Инициаторами проекта выступили представительницы Республиканской общественной организации «Клуб «Сильные женщины», которая существует два года и призвана поддерживать вдов и семьи погибших участников СВО. Автор фотографий – Екатерина Белова.

- Выставка создана для сохранения памяти о военнослужащих, выполнивших свой долг до конца. Мы показываем, что чтим и бережем память наших отцов, защищавших территориальную целостность России. Думаю, что эта выставка даст зрителям возможность прочувствовать и гордость, и боль детей за своих отцов – настоящих Героев. Глядя на портреты наших детей, вглядываясь в их глаза, понимаешь, что боль от потери отца у них смешивается с гордостью за него. Наши дети осознают, какое важное дело сделали их папы. А главное - наши дети верят, что папа всегда рядом, - говорит заместитель руководителя Клуба «Сильные женщины» Любовь Шкроба, вдова ветерана боевых действий, майора Шкроба Михаила Владимировича.

Первыми, кто увидели выставку, стали дети – учащиеся Бурятского республиканского хореографического колледжа. По словам директора Бурятского театра оперы и балета Дмитрия Дылыкова, очень важно воспитывать в подрастающем поколении артистов чувство патриотизма и любви к Родине.

- Мы сотрудничаем с клубом «Сильные женщины» два года. Делали совместно благотворительные концерты, всегда приглашаем представительниц и их детей на наши спектакли. На этот раз мы поддержали инициативу с открытием выставки в нашем фойе. Мы хотим, чтобы, как можно больше людей увидели эту трогательною экспозицию, - говорит Дмитрий Дылыков.

Выставка «Дети Героев» продлится до конца марта.

Далее экспозиция, возможно, станет передвижной. Увидеть портреты смогут зрители Бурятского театра оперы и балета, а также все участники республиканского концерта в честь Дня Защитника Отечества 23 февраля.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один