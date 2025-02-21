Общество 21.02.2025 в 15:12

В столице Бурятии появились места для праха тысяч улан-удэнцев

Новый колумбарий открылся на кладбище «Южное»
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Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии появились места для праха тысяч улан-удэнцев
Фото: Комитет городского хозяйства
В Улан-Удэ на кладбище «Южное-2» на Спиртзаводском тракте открылся новый колумбарий. Он рассчитан на 2520 ячеек.

«Для заключения договора на размещение урны с прахом необходимо обратиться в Комитет городского хозяйства Стоимость размещения урны с прахом варьируется от 8 до 26 тысяч рублей в зависимости от срока аренды ячейки и её расположения. Срок хранения урны в колумбарии - от 10 до 25 лет, с возможностью продления по дополнительному соглашению», - рассказали в мэрии города.

Каждую ячейку закрывают мемориальной плитой, на которую наносят дату рождения и смерти, другие надписи и изображения по пожеланию родственников.

Напомним, первый колумбарий на кладбище «Южное» в Улан-Удэ открылся в 2022 году. Он был рассчитан всего на 160 ячеек и долгое время он не пользовался спросом у жителей. Это можно было объяснить не только новизной начинания, но и затянувшимся отсутствием расценок на услуги объекта. Порядок определения платы за размещение урны с прахом определили только в ноябре 2022. А базовый тариф на использование одной ячейки власти утвердили в середине декабря. В итоге первая урна с прахом там появилась лишь в мае 2023 года.
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