Как прошел Год семьи в Бурятии

20 февраля Совет Народного Хурала утвердил проект повестки предстоящей сессии, которая состоится 27 февраля, а также рассмотрел исполнение республиканского закона «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия».

Как сообщила заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова, депутатам предстоит рассмотреть 24 вопроса, из которых 20 законопроектов и четыре постановления. В «правительственный час» парламентарии заслушают ежегодный отчет Министра внутренних дел по Республике Бурятия о результатах деятельности полиции на территории региона.

Главным вопросом, обсуждению которого народные избранники посвятили большую часть заседания, стал вопрос об обсуждении мер социальной поддержки многодетных семей.

Количество многодетных семей в республике ежегодно увеличивается. За последние 10 лет их число выросло на 26%. На 1 января 2025 года в Бурятии зарегистрировано 25 264 многодетных семьи, в которых проживает 80 306 детей. Большая часть многодетных проживает в сельской местности.

О том, какая помощь в республике оказывается таким семьям, рассказала министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.

- Всего работает 10 мер поддержки. Первая – ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения 16 лет или до окончания его обучения в общеобразовательной организации, но не более чем до 18 лет. Следующая мера поддержки - бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей в возрасте до шести лет. С 2011 года началась реализация программы по улучшению жилищных условий семей, имеющих шесть и более детей. С 1 января 2013 года установлен республиканский материнский капитал при рождении третьего ребенка семьям, имеющим среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума в Республике Бурятия, - сообщила Татьяна Быкова.

С 1 сентября 2024 года в дополнение к существующим добавились новые меры социальной поддержки - бесплатный проезд школьников в муниципальном транспорте и бесплатное питание детей из многодетных семей в школах и средних профессиональных образовательных организациях. Также выплачиваются компенсации за обучение детей в средних профессиональных организациях республики на платной основе. Такая компенсация предоставляется многодетным семьям с низкими доходами с учетом имущественной обеспеченности.

Кроме того, многодетные семьи получают освобождены от уплаты транспортного налога и имеют право на бесплатное посещение государственных музеев и выставок.

Вместе с тем в реализации некоторых мер поддержки есть сложности. Известно, что многодетные семьи имеют право на бесплатное получение в собственность земельного участка для ИЖС. Сейчас на получение участков в Бурятии образовалась огромная очередь - на 1 января 2025 года землю ждало 6 030 семей, из них в Улан-Удэ 4 327.

Очередь образуется из-за проблем, связанных с предоставлением земельных участков, основные из которых - отсутствие свободных территорий обеспеченной инженерной инфраструктурой, а также ограничения, предусмотренные федеральным законодательством в Центральной экологической зоне.

Так, участки, покрытые лесом в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, не могут использоваться для строительства живых домов, требующих вырубки леса. Такая ситуация сложилась в пос. Усть-Баргузин, где из-за этих ограничений «зависли» 20 га земли, которую можно было разбить на участки. Аналогичная ситуация на территории Северобайкальска, в микрорайоне Заречный. Там земельные участки заняты лесными насаждениями, кустарниками и порослью, что делает невозможным предоставление там земли.

Председатель комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец отметил, что сейчас в Бурятии наблюдается снижение рождаемости, многодетных семей становится меньше.

- На это есть объективные причины. Нужно усиливать работу, нужно добиваться и возвращаться на предыдущие наши результаты, когда у нас в республике коэффициент рождаемости был более двух детей. Это очень важный вопрос, это вопрос национальной безопасности. Сейчас демография - главный вектор государственной политики в Российской Федерации, - сказал депутат.

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов подытожил обсуждение реализации закона.

- Одно из приоритетных направлений в работе органов государства и муниципальной власти – это уделение внимания многодетным семьям. В этом направлении в республике сделано достаточно много. Прошлый год был объявлен президентом Годом семьи. Этот год завершился и сегодня мы рассмотрели ход реализации закона, касающегося многодетных семей. Все те меры поддержки, которые докладчики сегодня озвучили, — это хороший пакет поддержки многодетных семей. Но это не причина, чтобы на этом останавливаются. По мере возможностей республиканского бюджета нужно эти меры максимально расширять, - отметил Владимир Павлов.





Фото: "Номер один"