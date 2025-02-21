Общество 21.02.2025 в 16:39

Жители Бурятии будут платить налоги за бани и теплицы

Включить в неналогооблагаемую базу можно только одну постройку до 50 квадратов
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Текст: Иван Иванов
Жители Бурятии будут платить налоги за бани и теплицы
Фото: архив «Номер один»
Владельцы бань, теплиц, сараев и других хозяйственных построек с фундаментом должны будут заплатить новый налог за 2025 год. Об этом в комментарии «РИА Новости» рассказала основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

Новый налог с 1 января 2025 года распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения. Как отметила юрист, введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения.

Юрист Вепренцева пояснила, что с точки зрения закона капитальные хозяйственные постройки относятся к части недвижимости, так как представляют собой объекты, прочно связанные с семьей. Такие постройки требуют регистрации в Росреестре, а их кадастровая стоимость становится базой для расчета налога. Как правило, ставка варьируется от 0,1 до 0,3%. При этом временные конструкции регистрировать в Росреестре не нужно, подчеркнула юрист.

Исключение объекта из налогооблагаемой базы возможно только на правовом основании. К таким основаниями относятся статус некапитального строения или наличие соответствующей льготы — например, для построек площадью до 50 кв. м, но только при условии, что налогоплательщик выберет один такой объект для освобождения от уплаты налога.
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