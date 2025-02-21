Общество 21.02.2025 в 17:07

В Бурятии незаконно уволили участника спецоперации

Мужчина погиб, а его мать лишилась материальной помощи от предприятия
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии незаконно уволили участника спецоперации
Фото: архив «Номер один»
Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по обращению матери погибшего участника спецоперации. В ноябре 2022 года ее сына уволили с предприятия железнодорожного транспорта с нарушением процедуры без заявления работника, убывшего в зону СВО. В апреле 2024 года мужчина погиб. Из-за незаконного увольнения его мать лишилась права на получение от организации материальной помощи, предоставляемой в случае гибели работника на военной службе.

«По итогам проверки начальнику предприятия было внесено представление. После вмешательства прокуратуры работодатель изменил основания прекращения трудовых отношений с погибшим участником спецоперации. Его матери выплачена материальная помощь в размере 500 тыс. рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.

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