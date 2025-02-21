В Бурятии незаконно уволили участника спецоперации

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по обращению матери погибшего участника спецоперации. В ноябре 2022 года ее сына уволили с предприятия железнодорожного транспорта с нарушением процедуры без заявления работника, убывшего в зону СВО. В апреле 2024 года мужчина погиб. Из-за незаконного увольнения его мать лишилась права на получение от организации материальной помощи, предоставляемой в случае гибели работника на военной службе.«По итогам проверки начальнику предприятия было внесено представление. После вмешательства прокуратуры работодатель изменил основания прекращения трудовых отношений с погибшим участником спецоперации. Его матери выплачена материальная помощь в размере 500 тыс. рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.