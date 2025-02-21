Общество 21.02.2025 в 18:43

Бурятия в лидерах на Дальнем Востоке по снижению смертности от болезней системы кровообращения

Это произошло благодаря мероприятиям в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия в лидерах на Дальнем Востоке по снижению смертности от болезней системы кровообращения

Бурятия стала лидером на Дальнем Востоке по снижению смертности от болезней системы кровообращения. Это произошло благодаря мероприятиям в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По нацпроекту «Здравоохранение» в Улан-Удэ в 2012 году был создан региональный сосудистый центр на базе РКБ им. Семашко. Благодаря реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 5 лет для сосудистых центров и первичных сосудистых отделений республики приобретено 367 единиц высокотехнологичного оборудования.

Как сообщила зампред правительства – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова во время пресс-клуба в четверг, 20 февраля, благодаря современному оснащению регионального сосудистого центра в год удалось увеличить количество стентирований при закупорке артерий с 200 до 1,5 тысяч. Количество рентгеноскопических исследований на коронарографию возросло до 5 тысяч.

 - Это колоссальная работа, подготовка кадров. Когда мы начинали с 4 кардиохирургов в 2008 году, сейчас уже трудится 12 человек. Кардиохирургические операции проходят и в экстренной ситуации, - рассказала Евгения Лудупова.

Главный врач РКБ им. Н. А. Семашко Игорь Шпак сообщил, что в региональном сосудистом центре увеличен коечный фонд. Пациентов с районов республики, которые не имеют противопоказаний к транспортировке, доставляют в центр санитарной авиацией. Это позволяет центру занимать лидирующие позиции на Дальнем Востоке по снижению смертности от болезней системы кровообращения.

 - Благодаря развитию телемедицины, у нас появилась возможность проводить дистанционные телетромболизисы. Дистанционно специалист получает информацию из районов о проведении компьютерной томографии головного мозга. Если подтверждается инсульт, и он попадает во временное окно, специалисты нашего центра могут уже дистанционно вести сотрудников ЦРБ по проведению лечения. Благодаря тем технологиям, которые мы сегодня имеем, у нас проводятся миниинвазивные вмешательства на сердце. Если раньше грудь полностью вскрывали, то теперь мы можем подобраться именно к тому сосуду и провести то или иное инвазивное вмешательство,- рассказал Игорь Шпак.

По федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на базе РКБ им. Семашко также создан республиканский кардиологический диспансер.

После завершения стационарного лечения, пациенты должны продолжать терапию на амбулаторном этапе. Благодаря открытию диспансера, пациенты, перенесшие острые сосудистые события могут получить необходимые лекарства бесплатно.

 

Фото: правительство Бурятии

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