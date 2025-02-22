Отважному пожарному вручили медаль «Благодарная Бурятия»

Пожарного Государственной противопожарной службы республики наградили медалью «Благодарная Бурятия». Торжественное мероприятие, в преддверии 23 февраля, прошло в администрации Курумканского района.

- За вклaд в peшeниe зaдaч СВО, пpoявлeннyю oтвaгy, чecть и мyжecтвo памятной медалью «Благодарная Бурятия» был награждён пожарный 18-го Курумканского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, участник специальной военной операции - Раднаев Зоригто Саянович. В зоне СВО он находился с февраля по июль 2022 года. Поздравляем Зоригто Саяновича с получением медали, - пишут в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС