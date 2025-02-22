Общество 22.02.2025 в 09:48

Отважному пожарному вручили медаль «Благодарная Бурятия»

Награду он получил за мужество на СВО
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Отважному пожарному вручили медаль «Благодарная Бурятия»

Пожарного Государственной противопожарной службы республики наградили медалью «Благодарная Бурятия». Торжественное мероприятие, в преддверии 23 февраля, прошло в администрации Курумканского района.

- За вклaд в peшeниe зaдaч СВО, пpoявлeннyю oтвaгy, чecть и мyжecтвo памятной медалью «Благодарная Бурятия» был награждён пожарный 18-го Курумканского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, участник специальной военной операции - Раднаев Зоригто Саянович. В зоне СВО он находился с февраля по июль 2022 года. Поздравляем Зоригто Саяновича с получением медали, - пишут в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Теги
медаль пожарный

Все новости

Женщины в Улан-Удэ поздравили мужчин автопробегом
22.02.2025 в 10:18
Отважному пожарному вручили медаль «Благодарная Бурятия»
22.02.2025 в 09:48
Кому отвечает флейта
22.02.2025 в 08:00
Большое уважение и прилежные студенты
22.02.2025 в 07:00
Бурятия в лидерах на Дальнем Востоке по снижению смертности от болезней системы кровообращения
21.02.2025 в 18:43
В честь Сагаалгана в соцсетях запустят фильм о Бурятии
21.02.2025 в 17:31
Жителей Улан-Удэ зовут на «Утиную охоту»
21.02.2025 в 17:10
В Бурятии незаконно уволили участника спецоперации
21.02.2025 в 17:07
В Бурятии арестовали пару, промышляющую сбытом наркотиков
21.02.2025 в 16:43
Жители Бурятии будут платить налоги за бани и теплицы
21.02.2025 в 16:39
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Женщины в Улан-Удэ поздравили мужчин автопробегом
Необычное поздравление приурочили ко Дню защитника Отечества
22.02.2025 в 10:18
Кому отвечает флейта
Музыкант рассказала, зачем духовикам нужно быть в хорошей форме
22.02.2025 в 08:00
Большое уважение и прилежные студенты
Преподаватель русского языка как иностранного рассказала о жизни и работе в Китае
22.02.2025 в 07:00
Бурятия в лидерах на Дальнем Востоке по снижению смертности от болезней системы кровообращения
Это произошло благодаря мероприятиям в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
21.02.2025 в 18:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru