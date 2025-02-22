Общество 22.02.2025 в 10:44
Бойцы из Бурятии освободили два села в ДНР
В очередной раз они показали свою отвагу и боевую слаженность
Текст: Елена Кокорина
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Новоочеретоватое и Новоселка в ДНР. В этих боях свою отвагу снова показали бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой бригады из Бурятии.
- Штурмовики совершили стремительный бросок, преодолев реку Мокрые Ялы, и при поддержке артиллерии и беспилотной авиации ворвались в Новоочеретоватое. В кратчайшие сроки они зачистили населённый пункт от подразделений ВСУ, продемонстрировав высокий профессионализм и боевую слаженность. Ребята, вся Бурятия гордится вами, - пишет глава республики Алексей Цыденов в своем ТГ-канале.
Фото: скриншот видео из ТГ-канала Алексея Цыденова