На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Новоочеретоватое и Новоселка в ДНР. В этих боях свою отвагу снова показали бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой бригады из Бурятии.

- Штурмовики совершили стремительный бросок, преодолев реку Мокрые Ялы, и при поддержке артиллерии и беспилотной авиации ворвались в Новоочеретоватое. В кратчайшие сроки они зачистили населённый пункт от подразделений ВСУ, продемонстрировав высокий профессионализм и боевую слаженность. Ребята, вся Бурятия гордится вами, - пишет глава республики Алексей Цыденов в своем ТГ-канале.

Фото: скриншот видео из ТГ-канала Алексея Цыденова