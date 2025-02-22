Малыши из Улан-Удэ открыли «Лыжню России-2025»

Более тысячи спортсменов Улан-Удэ сегодня примут участие в самом массовом зимнем событии. Первый забег «Лыжни России» открыли малыши до 7 лет.

В этом году 43-е ежегодное спортивное мероприятие посвящено 80-й годовщине Великой Победы.

В мэрии города всем участникам пожелали успешного выступления и отличного настроения.

Награждение победителей и призеров будет проходить после окончания каждого забега. Победители получат медали, дипломы и кубки Министерства спорта Российской Федерации. Также будет организован костер и горячее питание – чай и выпечка. Приглашаются все желающие!

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Фото: скриншот видео мэрии города