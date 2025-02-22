В Улан-Удэ нашли двух пропавших детей

Разыскиваемые дети Жаргал Цыденов и Виктор Зоркальцев найдены. С ними все в порядке, сообщили в полиции Бурятии.

- Выражаем благодарность представителям СМИ и администраторам пабликов в соцсетях – за информационную поддержку, - написали в группе полиции республики.

Напомним, что мальчики были объявлены в розыск в середине этой недели.

Один из них ушел из дома 19 февраля, другой днем ранее – 18 февраля. Родители сразу же обратились в полицию. Ориентировки попали во все соцсети города Улан-Удэ.

Фото: loon.site