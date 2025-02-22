Гаишники в Улан-Удэ сменили кнут на пряник

В преддверии Дня защитника Отечества на дороги Улан-Удэ вышел женский полицейский патруль. Вместо привычной проверки документов водителей ждали праздничные поздравления и подарки от женской половины службы Госавтоинспекции.

- Сотрудницы полиции желали мужчинам хорошего настроения, успехов на работе, семейного благополучия и безопасных дорог. Каждому участнику акции женщины подарили открытку с теплыми пожеланиями и памятный подарок. Праздничная акция порадовала мужчин и в ответном слове они пообещали всегда соблюдать ПДД и защищать своих близких и любимых, - рассказали в полиции республики.

Фото: Полиция РБ