Декларация в 2025 году
Вопрос: «Кому и до какого срока нужно подать 3-НДФЛ?»
Петр Викторович Ф.
Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республики Бурятия:
- Отчитаться о доходах за 2024 год нужно в случаях:
1. продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения;
2. получения дорогих подарков не от близких родственников;
3. выигрыша в лотерею;
4. сдачи имущества в аренду;
5. дохода от зарубежных источников.
Также отчитаться должны:
- индивидуальные предприниматели,
- нотариусы, занимающиеся частной практикой,
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
- и другие лица.
Срок подачи данных - до 30 апреля.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ (хотя это входит в его обязанности) и не сообщил об этом в налоговый орган, то налогоплательщик должен самостоятельно подать 3-НДФЛ и уплатить налог.
Если же налоговый агент не удержал НДФЛ и уведомил об этом налоговый орган, то налоговый орган направит физлицу уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2025 года.
Подать декларацию 3-НДФЛ можно:
- лично - в налоговый орган по месту жительства или в МФЦ;
- онлайн - через Личный кабинет налогоплательщика - физического лица.
Предварительно заполнить 3-НДФЛ также можно в программе «Декларация». Ее можно скачать на сайте ФНС России (Программные средства - Декларация), там же находится инструкция по заполнению декларации.
На вычет декларацию можно подать в течение всего года. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля.