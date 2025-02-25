Общество 25.02.2025 в 09:00

Декларация в 2025 году

Кто должен отчитаться о доходах?
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Текст: Номер один
Декларация в 2025 году
Pixabay

Вопрос: «Кому и до какого срока нужно подать 3-НДФЛ?»

Петр Викторович Ф. 

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республики Бурятия:

- Отчитаться о доходах за 2024 год нужно в случаях:

1. продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения;

2. получения дорогих подарков не от близких родственников;

3. выигрыша в лотерею;

4. сдачи имущества в аренду;

5. дохода от зарубежных источников.

Также отчитаться должны:

- индивидуальные предприниматели,

- нотариусы, занимающиеся частной практикой,

- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,

- и другие лица.

Срок подачи данных - до 30 апреля.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ (хотя это входит в его обязанности) и не сообщил об этом в налоговый орган, то налогоплательщик должен самостоятельно подать 3-НДФЛ и уплатить налог.

Если же налоговый агент не удержал НДФЛ и уведомил об этом налоговый орган, то налоговый орган направит физлицу уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2025 года.

Подать декларацию 3-НДФЛ можно:

- лично - в налоговый орган по месту жительства или в МФЦ;

- онлайн - через Личный кабинет налогоплательщика - физического лица.

Предварительно заполнить 3-НДФЛ также можно в программе «Декларация». Ее можно скачать на сайте ФНС России (Программные средства - Декларация), там же находится инструкция по заполнению декларации.

На вычет декларацию можно подать в течение всего года. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля.

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