Общество 24.02.2025 в 09:23

Жителям Улан-Удэ отключат свет, тепло и воду

Электричества не будет на десятках улиц
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Улан-Удэ отключат свет, тепло и воду
Фото: архив «Номер один»
Массовые отключения электричества пройдут сегодня в Улан-Удэ из-за ремонтных работ на электросетях. В ряде домов также отключат тепло и горячую воду.

Электроэнергию отключат по следующим адресам:

с 13:00 до 17:00

- ул. Гвардейская,17-40, 10г-17г, 12а-16а, 12в-18в, 10б-29б

с 10:00 до 16:00

- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище №25, ул. Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, Скважина №8, Таёжная 26

- ул. Гурульбинская

с 10:00 до 12:00

- ул. Банзарова 7-18,5а,14/1,14/2, ул. Ленина 4-5, 3а, ул. Набережная 30-38, ул. Куйбышева 15-19,11а, ул. Банзарова 12-14, Кузнецкая 2, ул. Смолина 2-23, 17а, 19а, ул. Ленина 9-15, ул. Свердлова 7-12, 7а

с 10:00 до 13:00

- ул. Иволгинская, ул. Новая, пер. Иволгинский, пер. Новый

с 13:00 до 16:00

- ул. Обручева, Мерецкого, Дачная, Кабанская

Отключения тепла и горячей воды пройдут по следующим адресам:

с 10:00 до 14:00

- ул. Чкалова,13

с 13:00 до 17:00

- ул. Тепловая, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 46, 48, 54
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