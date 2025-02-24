В Бурятии показали, каким будет Центр креативных индустрий

К концу 2025 года в столице республики откроется Центр креативных индустрий (ЦКИ), объединив в единое сообщество творческих людей, для развития экономики региона.

Для его создания проводится капремонт одного из недействующих корпусов Улан-удэнского приборостроительного объединения.

На его реконструкцию выделено порядка одного миллиарда рублей по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Именно таким был представлен проект здания ЦКИ Правительству Бурятии.

- В Бурятии внедряется региональный стандарт развития креативных индустрий. Это комплекс лучших практик в виде 12 шагов для создания региональных мер поддержки креативных индустрий. Определены приоритетные направления для развития креативных индустрий в будущем кластере: медиа–производство (кино и анимация), музыкальная индустрия, архитектура, градостроительство и дизайн, индустрия моды, гастрономия и информационные технологии, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Также в ЦКИ обращают внимание на традиционную восточную медицину, она давно доказала свою эффективность и стала мировым достоянием.

Фото: скриншот видео, минкульт РБ