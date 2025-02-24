Общество 24.02.2025 в 09:51
«В еде – волосы, в напитке – зубочистка»
В Новосибирске родители пожаловались на отравления учеников в школе-интернате
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске родители воспитанников школы-интерната жалуются на отравление детей из-за школьной еды. Ученики жалуются на боли в животах, рвоту, диарею. 19 февраля второклассника увезли со школы на скорой. Врачи диагностировали у него нарушение работы органов пищеварения. Подробнее в материале КП-Новосибирск.
В школе-интернате живут дети, у которых диагностирован сколиоз или же сломан позвоночник и им требуется специализированное лечение. Ученики обеспечены пятиразовым питанием и остаются в интернате с ночевой.
- У меня в школе учатся двое детей: сыну 9 лет, а дочке 17, она тут с 6 класса. Они никогда не жаловались на питание до этого учебного года. В сентябре 2024 года организовывать питание стал новый комбинат, вот с этих пор дети жалуются на столовую, - рассказала мама двух детей.
Сначала они жаловались маме на размер порций, потом, что не хотят есть то, что предлагают в столовой.
- Я сначала думала, что дети просто адаптируются к школьной еде после домашней. Потом сын сказал, что нашел в еде волос. В родительском чате стали задавать вопрос – все ли дети довольны? В классе 16 человек, и все ученики оказались недовольными, - говорит женщина. – В школе было проведено собрание с директором комбината, и он был искренне удивлен, как это детям не нравится. Рассказали ему случай про волос – с нас потребовали доказательства.
Школьники стали снимать свои трапезы и отправлять фото родителям. На снимках, как уверены взрослые, недожаренные котлеты и запеканки, бокалы с трещинами, гнилые фрукты.
- Мы показывали это директору комбината, но нам сказали: «Это всё фейк». В итоге недавно дочка пила кофейный напиток и ей попалась в нем зубочистка. Она ей подавилась и выплюнула. Я была в шоке! – возмущается женщина. – Дочку обвиняли в том, что она сама себе подкинула эту зубочистку. Когда я приехала в школу, мне показали чайники с закрытыми носиками. Уже потом я выяснила, что там стоят старые, а эти показали для прикрытия.
19 февраля в школе случилось ЧП, 9-летнего мальчика забрали из интернета на скорой. Он жаловался на резкую боль в животе.
- Это мой сын. Мне сначала предложили забрать его домой, но мы с мужем настояли на вызове скорой помощи. Врач осмотрела ребенка, сказала, что в желудке у него не переваренная пища, которая осталась с ужина. Он не завтракал, потому что у него кружилась голова, тошнило. В больнице это подтвердилось, - говорит женщина. – Также врачи сказали, что дело в некачественной еде.
По словам родителей учеников, это не первый случай. Многие дети жаловались на рвоту, боли в животе, у многих обострился гастрит.
- У нас нет претензий к интернату, только к комбинату, потому что именно они поставляют продукты для наших детей и составляют меню. Мы обратились в прокуратуру, чтобы они инициировали проверку и разобрались в ситуации, - говорят родители.
КП-Новосибирск позвонила в школу, чтобы там прокомментировали ситуацию с комбинатом. Нам порекомендовали обратиться в департамент образования.
В школе-интернате живут дети, у которых диагностирован сколиоз или же сломан позвоночник и им требуется специализированное лечение. Ученики обеспечены пятиразовым питанием и остаются в интернате с ночевой.
- У меня в школе учатся двое детей: сыну 9 лет, а дочке 17, она тут с 6 класса. Они никогда не жаловались на питание до этого учебного года. В сентябре 2024 года организовывать питание стал новый комбинат, вот с этих пор дети жалуются на столовую, - рассказала мама двух детей.
Сначала они жаловались маме на размер порций, потом, что не хотят есть то, что предлагают в столовой.
- Я сначала думала, что дети просто адаптируются к школьной еде после домашней. Потом сын сказал, что нашел в еде волос. В родительском чате стали задавать вопрос – все ли дети довольны? В классе 16 человек, и все ученики оказались недовольными, - говорит женщина. – В школе было проведено собрание с директором комбината, и он был искренне удивлен, как это детям не нравится. Рассказали ему случай про волос – с нас потребовали доказательства.
Школьники стали снимать свои трапезы и отправлять фото родителям. На снимках, как уверены взрослые, недожаренные котлеты и запеканки, бокалы с трещинами, гнилые фрукты.
- Мы показывали это директору комбината, но нам сказали: «Это всё фейк». В итоге недавно дочка пила кофейный напиток и ей попалась в нем зубочистка. Она ей подавилась и выплюнула. Я была в шоке! – возмущается женщина. – Дочку обвиняли в том, что она сама себе подкинула эту зубочистку. Когда я приехала в школу, мне показали чайники с закрытыми носиками. Уже потом я выяснила, что там стоят старые, а эти показали для прикрытия.
19 февраля в школе случилось ЧП, 9-летнего мальчика забрали из интернета на скорой. Он жаловался на резкую боль в животе.
- Это мой сын. Мне сначала предложили забрать его домой, но мы с мужем настояли на вызове скорой помощи. Врач осмотрела ребенка, сказала, что в желудке у него не переваренная пища, которая осталась с ужина. Он не завтракал, потому что у него кружилась голова, тошнило. В больнице это подтвердилось, - говорит женщина. – Также врачи сказали, что дело в некачественной еде.
По словам родителей учеников, это не первый случай. Многие дети жаловались на рвоту, боли в животе, у многих обострился гастрит.
- У нас нет претензий к интернату, только к комбинату, потому что именно они поставляют продукты для наших детей и составляют меню. Мы обратились в прокуратуру, чтобы они инициировали проверку и разобрались в ситуации, - говорят родители.
КП-Новосибирск позвонила в школу, чтобы там прокомментировали ситуацию с комбинатом. Нам порекомендовали обратиться в департамент образования.