Российские скульпторы стали призерами первого ледового фестиваля в столице Монголии

Они добавили, что цель мероприятия - популяризация и продвижение нематериального культурного наследия Монголии перед празднованием Лунного Нового года, который отличается традициями кочевников от обычаев в странах Юго-Восточной Азии. Поэтому кроме конкурса ледовых скульптур фестиваль включил соревнования по зимним видам спорта, катания на верблюдах и оленьих упряжках.





Команда скульпторов из России получила специальный приз по итогам первого в истории монгольской столицы зимнего фестиваля кочевой культуры. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.«В эти выходные завершился первый в истории столицы Монголии зимний ледовый фестиваль кочевой культуры. В его рамках прошел конкурс ледяных скульптур, где участвовали 12 команд из 6 стран. Россияне Алексей Тугаринов и Иван Гирфанов получили специальный приз за работу под названием «Под защитой предков», – рассказали организаторы фестиваля.«Больше всего скульптур изображают символ нашего фестиваля – Мазаалай. Это уникальный, вымирающий вид бурых медведей из международной Красной книги. Он обитает только в Гоби, где летом температура поднимается до +46 градусов, а зимой опускается до -34. Охота на него запрещена с 1953 года», – отметило жюри конкурса.Мазаалай в основном питается растительной пищей и насекомыми. Боится человека и редко употребляет корма, которые оставляют для него люди. По состоянию на 2023 год в Монголии насчитывалось всего 22 особи гобийских медведей: 19 самцов и 3 самки. Поэтому мазаалай получил свой день в календаре памятных дат Монголии. Ее президент Ухнаагийн Хурэлсух создал рабочую группу для разработки национальной программы по охране этого животного, которое ученые признали отдельным видом медведя Ursus Arctos Gobiensis.