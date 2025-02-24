Общество 24.02.2025 в 10:10
Российские скульпторы стали призерами первого ледового фестиваля в столице Монголии
Они удостоились специального приза
Текст: Чингис Шоноев
Команда скульпторов из России получила специальный приз по итогам первого в истории монгольской столицы зимнего фестиваля кочевой культуры. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.
«В эти выходные завершился первый в истории столицы Монголии зимний ледовый фестиваль кочевой культуры. В его рамках прошел конкурс ледяных скульптур, где участвовали 12 команд из 6 стран. Россияне Алексей Тугаринов и Иван Гирфанов получили специальный приз за работу под названием «Под защитой предков», – рассказали организаторы фестиваля.
«Больше всего скульптур изображают символ нашего фестиваля – Мазаалай. Это уникальный, вымирающий вид бурых медведей из международной Красной книги. Он обитает только в Гоби, где летом температура поднимается до +46 градусов, а зимой опускается до -34. Охота на него запрещена с 1953 года», – отметило жюри конкурса.
Мазаалай в основном питается растительной пищей и насекомыми. Боится человека и редко употребляет корма, которые оставляют для него люди. По состоянию на 2023 год в Монголии насчитывалось всего 22 особи гобийских медведей: 19 самцов и 3 самки. Поэтому мазаалай получил свой день в календаре памятных дат Монголии. Ее президент Ухнаагийн Хурэлсух создал рабочую группу для разработки национальной программы по охране этого животного, которое ученые признали отдельным видом медведя Ursus Arctos Gobiensis.
«В эти выходные завершился первый в истории столицы Монголии зимний ледовый фестиваль кочевой культуры. В его рамках прошел конкурс ледяных скульптур, где участвовали 12 команд из 6 стран. Россияне Алексей Тугаринов и Иван Гирфанов получили специальный приз за работу под названием «Под защитой предков», – рассказали организаторы фестиваля.
Они добавили, что цель мероприятия - популяризация и продвижение нематериального культурного наследия Монголии перед празднованием Лунного Нового года, который отличается традициями кочевников от обычаев в странах Юго-Восточной Азии. Поэтому кроме конкурса ледовых скульптур фестиваль включил соревнования по зимним видам спорта, катания на верблюдах и оленьих упряжках.
«Больше всего скульптур изображают символ нашего фестиваля – Мазаалай. Это уникальный, вымирающий вид бурых медведей из международной Красной книги. Он обитает только в Гоби, где летом температура поднимается до +46 градусов, а зимой опускается до -34. Охота на него запрещена с 1953 года», – отметило жюри конкурса.
Мазаалай в основном питается растительной пищей и насекомыми. Боится человека и редко употребляет корма, которые оставляют для него люди. По состоянию на 2023 год в Монголии насчитывалось всего 22 особи гобийских медведей: 19 самцов и 3 самки. Поэтому мазаалай получил свой день в календаре памятных дат Монголии. Ее президент Ухнаагийн Хурэлсух создал рабочую группу для разработки национальной программы по охране этого животного, которое ученые признали отдельным видом медведя Ursus Arctos Gobiensis.
ТегиМонголия