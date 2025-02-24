В Улан-Удэ объявили войну сосулькам

В мэрии Улан-Удэ объявили о начале рейдов по борьбе с сосульками, наледью, снегом на крышах жилах домов и других зданий. Контролю подвергнутся не только крыши, но и козырьки, лоджии и другие конструктивные элементы.В этом году таких рейдов еще не было. Как отмечают муниципальные власти, на следующей неделе ожидается оттепель. Крыши должны всегда быть под контролем. По правилам, ледово-снежные проблемы на крышах следует ликвидировать в течение трех дней с момента обнаружения. Но в оттепель очистку следует обеспечить в течение дня с момента обнаружения.Сигналы и непорядке, жалобы принимаются в комитете городского хозяйства, муниципальном управлении муниципального контроля, в сервисе "Активный горожанин". Нарушители требований подвергнутся штрафам. Для физических лиц он составит 4-5 тыс. рублей. Для должностных лиц 10-15 тыс., а для юридических лиц от 60 тыс. рублей.В прошлом сезоне штрафам подверглись оплошавшие СТО, магазины, АЗС и другие организации. Кстати, на скользкие тротуары тоже можно жаловаться. Активные рейды продлится, как минимум, полмесяца.