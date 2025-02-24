Медработнице в Бурятии пришлось судиться с больницей

Медработнице в Бурятии пришлось восстанавливаться на работе через суд. Женщину, работающую в больнице Баргузинского района администратором, незаконно сократили, поэтому она обратилась в местную прокуратуру.

- Прокуратура установила, что женщина работала в больнице медицинским администратором. В декабре 2024 года она была уволена в связи с сокращением штата работников организации. Вместе с тем согласно Трудового кодекса РФ, с заявителем, являющейся одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 16 лет, не могли быть расторгнуты трудовые отношения по инициативе работодателя, - рассказывают в прокуратуре республики.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о восстановлении женщины на работе и взыскании задолженности по зарплате за вынужденные прогулы.

В итоге ее восстановили и выплатили денежные средства.

Фото: loon.site