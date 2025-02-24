Общество 24.02.2025 в 11:27

Жителей Бурятии приглашают на продуктовую выставку-ярмарку «Белый месяц»

Она пройдет 28 февраля в пятницу
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на продуктовую выставку-ярмарку «Белый месяц»

Всех жителей и гостей Бурятии приглашают на традиционную республиканскую сельскохозяйственную выставку-ярмарку «Белый месяц». Она пройдет 28 февраля в преддверии национального бурятского праздника «Сагаалган» (возрастное ограничение 0+).

- Ярмарка «Белый месяц» поможет поддержать наших местных фермеров и предпринимателей, которые трудятся ради процветания аграрного сектора Бурятии. На ней все смогут закупить к празднику свежие и качественные продукты, - отметили в минсельхозе Бурятии.

Центральное мероприятие состоится на территории нового современного рынка — Торгового Центра «Каскад» (ул. Трубачеева, 156).

Здесь вас ждет насыщенная программа: мастер-классы по традиционным танцам «Ёхор», соревнования по национальной игре «Шагай наадан», а также разбивание хребтовой кости «Hээр шаалга». В открытии праздника пройдет концертная программа, наполненная мелодиями и ритмами бурятской культуры.

На ярмарке будут представлены мясные, рыбные, молочные изделия, кондитерские товары, а также национальные бурятские вкусности, такие как замба и традиционная выпечка.

Ярмарка также пройдет на Центральном рынке и фермерской мини-рынке «Тамир» (ул. Гагарина, 27). Вся торговля будет проходить с учетом соблюдения санитарно-ветеринарных требований.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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