Общество 24.02.2025 в 11:50

Жителя Улан-Удэ оштрафовали за шлак

Мужчина выбрасывал его прямо на улицу
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за шлак
Фото: Бурприроднадзор
Жителя частного сектора Улан-Удэ оштрафовали за сброс золы и шлака на улице. Мужчина под покровом ночи на тачке вывозил золошлаковые отходы и высыпал их прямо на проезжую часть вдоль всей улицы, где проживает. Это зафиксировали видеокамеры наружного наблюдения его соседей, которые обратились в Бурприроднадзор с требованием принять меры к нарушителю.


«Сброс золошлаковых отходов вне положенных мест – это не только нарушение экологического законодательства. Такие отходы могут быть причиной пожара или ожогов человека, животных. В отношении нарушителя инициировано административное производство, мужчина полностью признал вину и оплатит штраф в размере 3 тысяч рублей», - рассказали в Бурприроднадзоре.

В ведомстве напомнили, что за сброс отходов в неположенных местах предусмотрены штрафы.
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