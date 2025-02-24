Жителя Улан-Удэ оштрафовали за шлак

Жителя частного сектора Улан-Удэ оштрафовали за сброс золы и шлака на улице. Мужчина под покровом ночи на тачке вывозил золошлаковые отходы и высыпал их прямо на проезжую часть вдоль всей улицы, где проживает. Это зафиксировали видеокамеры наружного наблюдения его соседей, которые обратились в Бурприроднадзор с требованием принять меры к нарушителю.





«Сброс золошлаковых отходов вне положенных мест – это не только нарушение экологического законодательства. Такие отходы могут быть причиной пожара или ожогов человека, животных. В отношении нарушителя инициировано административное производство, мужчина полностью признал вину и оплатит штраф в размере 3 тысяч рублей», - рассказали в Бурприроднадзоре.В ведомстве напомнили, что за сброс отходов в неположенных местах предусмотрены штрафы.