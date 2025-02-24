Общество 24.02.2025 в 11:57

Семьи в Бурятии смогут купить дом на маткапитал только после оценки состояния жилья

Новое условие введено с 2025 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
Семьи в Бурятии смогут купить дом на маткапитал только после оценки состояния жилья

Семьи Бурятии смогут купить дом на маткапитал только после оценки состояния жилья.

- С 2025 года приобретение дома, части дома или дома блокированной застройки на средства маткапитала возможно только при наличии заключения комиссии о том, что жилье признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

В Улан-Удэ документ можно оформить в комитете городского хозяйства администрации столицы региона по адресу ул. Бабушкина, 25 (кабинет 101).

В районах Бурятии необходимо обращаться в администрации муниципальных образований либо сельских поселений. Срок выдачи заключения составляет 30 календарных дней с даты регистрации заявления. Подать заявление может как собственник недвижимости, так и покупатель.

- С оформленным заключением владельцу сертификата нужно обратиться в отделение СФР по республике Бурятия и подать заявление о распоряжении средствами маткапитала на приобретение дома. Срок действия такого заключения — 1 год со дня его оформления», — пояснил управляющий отделением Соцфонда по республике Бурятия Климентий Шомоев.

Приобретение жилья - это одно из самых востребованных направлений для использования материнского капитала в Бурятии. В 2024 году в республике более 3 700 семей распорядились средствами на улучшение жилищных условий. На эти цели региональное отделение Соцфонда направило 2,5 миллиарда рублей.

Узнать более подробно о способах распоряжения материнским капиталом можно в едином контакт-центре по номеру телефона (8 800 100-00-01).

 

Фото: Номер один


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маткапитал Бурятия

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