В поле зрения таможенников Бурятии попались две подозрительные шкуры
На границе Бурятии накануне задержали черно-белую пару монгольских овечьих шкур. Их пытался ввести на территорию республики житель соседнего государства.
Факт нарушения был выявлен 20 февраля при досмотре автотранспорта в пункте пропуска МАПП «Кяхта».
- Во время проверки выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии. Гражданин Монголии пытался ввезти 7 кг необработанных овечьих шкур неизвестного происхождения, без упаковки, маркировки и ветеринарного сертификата. Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщается в Россельхознадзоре по Бурятии.
В связи с нарушением порядка ветеринарного контроля на границе в отношении гражданина Монголии возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция была изъята и отправлена обратно в Монголию.
Фото: Россельхознадзор по РБ