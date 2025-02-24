В поле зрения таможенников Бурятии попались две подозрительные шкуры

На границе Бурятии накануне задержали черно-белую пару монгольских овечьих шкур. Их пытался ввести на территорию республики житель соседнего государства.

Факт нарушения был выявлен 20 февраля при досмотре автотранспорта в пункте пропуска МАПП «Кяхта».

- Во время проверки выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии. Гражданин Монголии пытался ввезти 7 кг необработанных овечьих шкур неизвестного происхождения, без упаковки, маркировки и ветеринарного сертификата. Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщается в Россельхознадзоре по Бурятии.

В связи с нарушением порядка ветеринарного контроля на границе в отношении гражданина Монголии возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция была изъята и отправлена обратно в Монголию.

Фото: Россельхознадзор по РБ