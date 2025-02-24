Грипп в Улан-Удэ обогнал другие респираторные инфекции

60 процентов сезонных вирусных заболеваний в Бурятии сейчас приходится на грипп. Нынче это грипп «А». Как отмечают в Минздраве республики, грипп является более серьезной болезнью, чем острые респираторные заболевания. В зоне риска прежде всего находятся те, кто не прошел вакцинацию.Грипп, к примеру, может чаще приводить к вирусной пневмонии - прежде всего, у детей, пожилых людей и тех, кто страдает какими-то сопутствующими заболеваниями. Подъем сезонной заболеваемости нынче произошел позднее обычного. Пока снижения нет, но бурятские медики вскоре ожидают его.