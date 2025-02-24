Общество 24.02.2025 в 12:33
Грипп в Улан-Удэ обогнал другие респираторные инфекции
Но вскоре ждут снижения заболеваемости
Текст: Петр Санжиев
60 процентов сезонных вирусных заболеваний в Бурятии сейчас приходится на грипп. Нынче это грипп «А». Как отмечают в Минздраве республики, грипп является более серьезной болезнью, чем острые респираторные заболевания. В зоне риска прежде всего находятся те, кто не прошел вакцинацию.
Грипп, к примеру, может чаще приводить к вирусной пневмонии - прежде всего, у детей, пожилых людей и тех, кто страдает какими-то сопутствующими заболеваниями. Подъем сезонной заболеваемости нынче произошел позднее обычного. Пока снижения нет, но бурятские медики вскоре ожидают его.
Грипп, к примеру, может чаще приводить к вирусной пневмонии - прежде всего, у детей, пожилых людей и тех, кто страдает какими-то сопутствующими заболеваниями. Подъем сезонной заболеваемости нынче произошел позднее обычного. Пока снижения нет, но бурятские медики вскоре ожидают его.
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