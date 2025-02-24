В аэропорту Улан-Удэ с почестями встретили бойцов СВО

В аэропорту «Байкал» в течение недели специалисты Авиалесоохраны Бурятии с трепетом встречали участников СВО. Они прибыли из зоны боевых действий в отпуск.

- Ребята были очень рады видеть, как их встречают на родной земле. Нас переполняло чувство гордости за то, что мы можем так встретить наших бойцов и поблагодарить их за героизм. Особенно накануне такого мужественного и патриотического праздника, как День Защитника Отечества, - отметили специалисты «Авиалесохраны».

Каждому бойцу преподносили хадак, как символ глубокого уважения, а также вручали открытки и сладкие презенты в честь праздника.

- Встреча участников СВО уже стало доброй традицией среди различных организаций. Туристы из других регионов часто отмечают гостеприимство нашей республики, - добавляют в ведомстве.

Фото: Авиалесохрана Бурятии