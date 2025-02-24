Улан-удэнцы попрощаются со старым годом

27 февраля в 17:00 состоится обряд проводов уходящего года Зелёного Деревянного Дракона (Возрастное ограничение 12+). Шаманы выразят благодарность уходящему году за достигнутые успехи, принесённые радости, и обратятся с просьбой, чтобы все невзгоды и тяготы остались в прошлом, не переходя в новый год.

В этот же день будет проведён обряд очищения «Угаал» (Возрастное ограничение 12+). Для прихожан будут установлены два священных костра на юго-восточной и западной сторонах.

«Юго-восточная сторона символизирует избавление от негатива. Бросая в огонь на этой стороне салфетки, которыми предварительно очищали своё тело, люди прощаются со всем дурным и освобождаются от духовной скверны», – рассказали нашему изданию в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри». – «Западная сторона олицетворяет благополучие и угощение. После очищения прихожане подойдут к костру на западной стороне, чтобы проводить старый год с благодарностью и укрепить начало нового жизненного цикла».

На обряд нужно взять тару для аршана.

1 марта в 03:00, в первый день весны по лунному календарю, в МРОШ «Тэнгэри» состоится обряд встречи Белого месяца (Возрастное ограничение 12+). Молебен продлится до 12:00. Священнослужители вознесут молитвы к божествам, прося даровать всем людям счастье, благополучие и защиту на грядущий год.

По преданию, в первый день Нового года по лунному календарю на землю спускаются 13 северных Ноёнов. Первыми с небес нисходит их предводитель Буха-Ноён, за ним следуют все остальные божества. Буха-Ноён откроет верующим, что ожидает их в новом году, какие испытания и радости принесёт грядущий период.

«С собой можно принести для подношения Божествам молоко, беленый чай, водку, сладости, сливочное масло, два синих хадака, а также списки ваших близких», – подытожили в «Тэнгэри». – «Все обряды состоятся по адресу: ул. Барнаульская, 164а».

Фото: Шаманский центр Тэнгэри.