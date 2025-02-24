На Байкале лед перестал нарастать в толщине

Спасатели Бурятии предупреждают, что толщина льда на основной территории Байкала составляет сейчас от 8 до 45 см. В связи с этим, всем рекомендуют не выезжать на лед машинах. Пешком выходить на байкальский лед тоже надо внимательно.

- Лед на озере расползается, и разрывы в ледовом покрове могут составлять от одного метра до пяти-шести метров. Сейчас в республике есть пять ледовых переправ на реках Селенга, Чикой и Муя. Однако, на Байкале республика еще не открыла ни одной переправы, - говорят спасатели.

Так, на неопределенный срок отложено открытие переправ в Чивыркуйском заливе. Не исключено, что из-за состояния льда нынче там переправ не будет. Единственная надежда - на сильные морозы в тех местах.

Будет ли проводиться знаменитая «Байкальская рыбалка»? Ее хотели организовать в устье Турки. Спасатели регулярно мониторят там качество льда и пока ситуация для массового выхода людей на лед благоприятная.

В республике со стороны некоторых местных чиновников раздаются обвинения в адрес контролирующих органов в том, что те мешают рыбакам. Но спасатели подчеркивают, что работа ведется в рамках закона и она направлена на защиту жизни, безопасности и благополучия людей.

В этом году близ Максимихи уже был провал машины, она полностью ушла под лед, были погибшие. Были в республике и частичные провалы автотранспорта. Профильные ведомства - ГИМС, полиция, прокуратура, рыбоохрана - постоянно проводят рейды.

Фото: Номер один