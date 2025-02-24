Аграриям Бурятии вновь предлагают деньги

Животноводов и растениеводов Бурятии приглашают подавать документы на получение господдержки. Как известно, республика всегда старается поддержать своих аграриев. К примеру, в животноводстве есть 15 видов поддержки, на которые в бюджете предусмотрено около 300 млн рублей.Основными здесь являются поддержка на содержание мясного скота и помесей, на содержание овец и табунов. Сюда направляется 150 млн из упомянутых 300. Субсидию могут получить ООО, СПК, фермерские хозяйства, ИП и даже самозанятые. Минсельхоз республики ожидает поступления порядка 600 заявок от претендентов-животноводов.В растениеводстве документы принимают по трем субсидиям - агротехнологические работы, стимулирование производства картофеля, овощей и северный завоз. Одна из главных целей состоит в поддержке полевых работ. До 1 апреля средства планируется перечислить растениеводам Бурятии для весенних работ - на погектарную поддержку по зерновым, кормовым культурам, картофелю, овощам. В целом, ожидается, что интерес проявят около 150 растениеводов.Конечно, есть ряд требований, например, к размеру посевной площади. К крупным производителям, которые планируют снизить посевные площади основных культур, будут применять понижающий коэффициент, т. е. господдержку они получить смогут, но по пониженной ставке. Раньше поддержку им оказывать не могли, потому что ключевым показателем было сохранение площадей посевов важнейших агрокультур.