Общество 24.02.2025 в 13:40

В Бурятии скоро снова похолодает

В республику придет антициклон
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скоро снова похолодает
Фото: архив «Номер один»
О погоде на предстоящую неделю рассказали в Гидрометцентре Бурятии. По данным синоптиков, 25-27 февраля в области пониженного давления ожидается неустойчивая теплая со снегом погода. При этом порывы ветра в отдельных районах будут достигать 15-21 м/с.

В последующие дни, 28 февраля – 3 марта, погоду в республике будет определять антициклон. В эти дни ожидается похолодание на 5-10 градусов. Осадков в большинстве районов не будет, небольшой снег местами пройдет по южной половине республики.

Завтра в республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем по северной половине до умеренного. Ветер западный 5-10, днем в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура сегодня ночью -22, -27, местами -30, -35, по Прибайкалью и южной половине при облачности -14, -19. Завтра днем будет -7, -12, местами 0, -5, по северной половине при облачности -13, -18.

В Улан-Удэ сегодня ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -22, -24, завтра днем -7, -9.
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