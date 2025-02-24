В Бурятии скоро снова похолодает

О погоде на предстоящую неделю рассказали в Гидрометцентре Бурятии. По данным синоптиков, 25-27 февраля в области пониженного давления ожидается неустойчивая теплая со снегом погода. При этом порывы ветра в отдельных районах будут достигать 15-21 м/с.В последующие дни, 28 февраля – 3 марта, погоду в республике будет определять антициклон. В эти дни ожидается похолодание на 5-10 градусов. Осадков в большинстве районов не будет, небольшой снег местами пройдет по южной половине республики.Завтра в республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем по северной половине до умеренного. Ветер западный 5-10, днем в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура сегодня ночью -22, -27, местами -30, -35, по Прибайкалью и южной половине при облачности -14, -19. Завтра днем будет -7, -12, местами 0, -5, по северной половине при облачности -13, -18.В Улан-Удэ сегодня ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -22, -24, завтра днем -7, -9.