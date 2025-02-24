В Улан-Удэ следят за своевременной уборкой крыш. Теперь рейды проводятся ежедневно одновременно в каждом районе города, сообщила сегодня на брифинге в администрации г. Улан-Удэ Алена Азаревич, начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства.

- Также мы незамедлительно выезжаем по обращениям горожан, если они замечают снежные навесы, сосульки либо скользкость. Составляем протокол и проводим все контрольные мероприятия, чтобы не допустить травмы среди наших жителей, - сказала Алена Азаревич.

По правилам благоустройства города управляющие компании, ТСЖ, собственники зданий обязаны регулярно очищать крышу, козырьки, карнизы от сосулек, снега и наледи. Во время оттепели необходимо каждый день проверять здания, а найденную наледь убирать в тот же день. Снег и лед, сброшенные на тротуары, должны быть убраны сразу.

За несоблюдение этих правил предусмотрены штрафы: гражданам – от 4 до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 до 25 тыс. рублей, юридическим лицам — от 60 до 110 тыс. рублей.

Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно, направив обращение на электронную почту управления административного контроля комитета городского хозяйства: uak@ulan-ude-eg.ru.

Фото: loon.site