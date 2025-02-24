Общество 24.02.2025 в 14:14
Будущий врач из Нигерии танцует в Бурятии ёхор
Пока иностранец учится на медфаке БГУ
Текст: Елена Кокорина
Валентин Даниель из нигерийского города Энугу принял участие в мастер-классе по народному бурятскому танцу, чтобы научиться танцевать ёхор. Вместе с ним приобщиться к бурятской культуре пришли студенты БГУ и БГСХА из Ливии, Таиланда, Конго, Китая, Монголии, Мали, Нигерии и Китая.
Иностранец Даниель живет в Улан-Удэ уже четыре года и очень проникся бурятскими обычаями. Сейчас Валентин учится на третьем курсе медицинского факультета БГУ и в будущем планирует стать врачом.
- Я живу в Улан-Удэ вот уже четыре года. Мне нравится бурятская культура, ваши традиции и обычаи. Хоть в вашем городе и холодно зимой, но люди гостеприимные и душевные, - говорит Валентин.
Фото: Елена Кокорина