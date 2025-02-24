Будущий врач из Нигерии танцует в Бурятии ёхор

Валентин Даниель из нигерийского города Энугу принял участие в мастер-классе по народному бурятскому танцу, чтобы научиться танцевать ёхор. Вместе с ним приобщиться к бурятской культуре пришли студенты БГУ и БГСХА из Ливии, Таиланда, Конго, Китая, Монголии, Мали, Нигерии и Китая.

Иностранец Даниель живет в Улан-Удэ уже четыре года и очень проникся бурятскими обычаями. Сейчас Валентин учится на третьем курсе медицинского факультета БГУ и в будущем планирует стать врачом.

- Я живу в Улан-Удэ вот уже четыре года. Мне нравится бурятская культура, ваши традиции и обычаи. Хоть в вашем городе и холодно зимой, но люди гостеприимные и душевные, - говорит Валентин.

Фото: Елена Кокорина