Студентам колледжа искусств в Бурятии вручили именные стипендии

Сегодня, 24 февраля, студентам колледжа искусств им. П.И. Чайковского в Бурятии вручили именные стипендии. Их вручил директор Колледжа искусств Баир Турбянов.

- Стипендию получили те, кто хорошо учатся, успешно осваивают будущую профессию, активно участвуют в общественной и творческой жизни колледжа, проявляют инициативу. Поздравляем наших студентов со знаменательным событием! - сообщили в колледже.

Именная стипендия заслуженного артиста Бурятии Михаила Пирогова вручена Михаилу Зурбанову – студенту IV курса, специальности «Вокальное искусство».

Именная стипендия лауреата международных конкурсов Александра Хандажапова вручена Артему Очирову, студенту III курса, специальности «Вокальное искусство».

Именной стипендии компании ООО «НЕОМЬЮЗИК» удостоен Виталий Колодезников, студент III курса, специальности «Вокальное искусство».

Именная премия «Престиж» директора Колледжа искусств им. П.И. Чайковского вручена Айне Бороевой, студентке IV курса, специальности «Народное художественное творчество (по виду «Хореографическое творчество»).

Фото: министерство культуры РБ