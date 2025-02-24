Общество 24.02.2025 в 14:24
В Улан-Удэ появится книжная капсула
Там, сидя на скамейке с подогревом, можно будет почитать классиков
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 1 марта в парке «Юбилейный» начнет работу книжная капсула.
«Мы сделали в городе уютную книжную капсулу «Амарнаб, уншанаб» - «Отдыхаю, читаю». Там есть освещение, скамейка с подогревом, книжные шкафы с классиками бурятской и русской литературы, по городскому краеведению, оцифрованные произведения наших писателей. Особо отмечу электронные базы по Великой Отечественной войне, собранные Центральной городской библиотекой им. И.К. Калашникова с QR-кодами», - рассказал о новшестве мэр города Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, помимо книг в капсуле будет оригинально представлена информация о библиотеках города, афиша культурных мероприятий, интерактивные викторины (через телеграм-бот). Также там планируется проводить разные мероприятия с участием поэтов и писателей города, творческие мастер-классы.
«Мы сделали в городе уютную книжную капсулу «Амарнаб, уншанаб» - «Отдыхаю, читаю». Там есть освещение, скамейка с подогревом, книжные шкафы с классиками бурятской и русской литературы, по городскому краеведению, оцифрованные произведения наших писателей. Особо отмечу электронные базы по Великой Отечественной войне, собранные Центральной городской библиотекой им. И.К. Калашникова с QR-кодами», - рассказал о новшестве мэр города Игорь Шутенков.
По словам градоначальника, помимо книг в капсуле будет оригинально представлена информация о библиотеках города, афиша культурных мероприятий, интерактивные викторины (через телеграм-бот). Также там планируется проводить разные мероприятия с участием поэтов и писателей города, творческие мастер-классы.
Авторами проекта выступили Дирекция по паркам культуры и отдыха и Централизованная библиотечная система Улан-Удэ. Книжная капсула будет работать до 30 сентября.